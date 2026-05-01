국내 독자개발 차세대 중형위성 2호 궤도 안착

미국 캘리포니아의 하늘을 가르고 ‘차세대 중형위성 2호’(차중 2호)가 성공적으로 발사됐다. 차중 2호는 국내 민간 기업인 한국항공우주산업(KAI)이 중심이 돼 독자 개발한 첫 위성이다.
우주항공청과 국토교통부는 차중 2호가 3일 오후 4시(한국 시간) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군 기지에서 발사돼 첫 교신에 성공했다고 밝혔다. 현지에서 약 30일간 기능 점검과 연료 주입 등 사전 준비를 마친 차중 2호는 스페이스X의 ‘팰컨9’ 발사체에 탑재돼 우주로 향했다. 위성은 발사 약 60분 후 발사체로부터 분리됐고, 그로부터 15분 뒤인 오후 5시 15분 노르웨이 스발바르 지상국과의 첫 교신에 성공했다.
고도 약 498km 궤도에 성공적으로 안착한 차중 2호는 앞으로 약 4개월간 초기 운영 과정을 거쳐 올해 하반기부터 본격적인 임무 수행에 들어간다. 이 위성은 534kg의 중형 위성으로 지구를 관찰하는 데 특화돼 있다. 지상에서 자동차나 건물 형태를 구분할 수 있을 정도의 정밀한 영상 촬영이 가능하다. 이렇게 촬영한 영상은 국토 변화 확인, 지도 제작, 도시계획 수립뿐 아니라 태풍·홍수·산불 같은 재난 상황을 빠르게 파악하고 대응하는 데 활용될 예정이다.
오태석 우주항공청장은 “차세대 중형위성 2호의 성공적인 발사는 민간 주도의 뉴스페이스 시대를 여는 중요한 이정표”라고 말했다.
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