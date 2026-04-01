“알파고 AI 신호탄 이후, 10년이 100년 같아”

허사비스 CEO, 이세돌 9단과 대담
“AI, 인류에 새 르네상스 열어줄 것”
李 “생각의 주도권 AI에 안뺏겨야”
허사비스-‘신공지능’ 신진서 대국도
“10년 만이지만 마치 어제 경기(알파고 대국)를 했던 것 같은 느낌입니다. 하지만 한편으로는 그간 있었던 변화와 발전을 생각하면 100년이 지난 것 같기도 합니다.”
10년 만에 한국을 찾은 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)는 29일 서울 중구 웨스틴조선서울에서 열린 ‘구글 포 코리아 2026’ 행사에 참석해 이같이 말했다. 2016년 딥마인드가 개발한 바둑 인공지능(AI) ‘알파고’와 이세돌 9단의 역사적인 대국 10주년을 기념해 한국을 방문한 허사비스 CEO는 이날 이 9단, 조승연 작가와 함께 ‘알파고 10년, 모두를 위한 AI의 비전’을 주제로 대담을 나눴다.
허사비스 CEO는 10년 전 대국이 “현대 AI의 시작을 알리는 신호탄”이었다며 “아무도 AI를 주목하지 않던 2010년부터 연구를 해온 것은 AI가 과학적 발견에 도움이 되는 궁극적인 도구라고 생각했기 때문”이라고 했다. 그는 이어 “향후 10년간 과학 분야에서 놀라운 돌파구가 있을 것”이라며 “(AI가) 인류 번영의 또 한 번의 황금시대, 새로운 르네상스를 열어줄 것”이라고 했다. 실제 딥마인드는 알파고 이후 약 2억 개의 단백질 접힘 구조를 예측하는 AI인 ‘알파폴드’를 개발했고, 이 공로로 허사비스 CEO는 2024년 노벨 화학상을 수상했다. 그는 “향후 10∼20년 안에 모든 질병을 해결할 수도 있다고 생각한다”고 했다.
다만 10년 전 알파고와의 대결에서 1승을 거두며 ‘AI를 이긴 유일한 인간’으로 불리는 이 9단은 이날 AI와의 협업에서 균형을 잘 지켜야 한다고 지적하기도 했다. 이 9단은 “자칫 생각의 주도권을 AI에 뺏길 수 있다”며 “이런 부분은 우리가 (AI를 활용할 때) 조심해서 생각해야 한다”고 했다.
이어 허사비스 CEO는 한국기원이 주최한 행사에서 ‘신공지능(신진서+인공지능)’이라고 불리는 세계 1위 바둑 기사 신진서 9단과 10분간 짧은 친선 대국을 치렀다. 신 9단은 “(허사비스 CEO가) 알파고의 아버지답게 AI와 유사한 기보를 가지고 있어 놀랐다”는 소감과 함께 “모두가 AI를 보고 바둑을 배우지만 여전히 AI를 흔들 수 있는 묘수는 있다고 본다”고 했다.
대국 이후 이어진 대담에서 허사비스 CEO는 범용인공지능(AGI)에 대해 “무엇보다 AI가 ‘가드레일(안전장치)’을 지켜가며 우리가 달성하고자 하는 목표를 달성하도록 하는 게 중요하다”며 “악의를 가진 주체가 AI를 악용하지 않도록 해야 한다”고 강조했다.
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