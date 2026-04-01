개 산책시키는 로봇개… AI 달고 진화

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현대차 로봇 ‘스폿’에 제미나이 탑재
가정-산업현장 업무 시연 영상 공개


현대자동차그룹 로봇전문기업 보스턴다이내믹스의 사족보행 로봇 ‘스폿’이 주인의 명령을 받고 개를 산책시키고 있다. 보스턴다이내믹스 유튜브 캡처
현대자동차그룹 로봇전문기업 보스턴다이내믹스의 사족보행 로봇 ‘스폿’이 주인의 명령을 받고 개를 산책시키고 있다. 보스턴다이내믹스 유튜브 캡처

사족보행 로봇(로봇개) ‘스폿’이 벽에 걸어놓은 화이트보드를 쳐다본다. 화이트보드에 적힌 “신발 전부 다 신발장에 정리해”라는 지시를 본 스폿은 아무렇게나 널브러진 신발을 입으로 물어 신발장에 가지런히 정리하기 시작한다.
보스턴다이내믹스 유튜브 캡처
보스턴다이내믹스 유튜브 캡처

현대자동차그룹의 로봇 전문 기업 ‘보스턴다이내믹스’의 로봇개 스폿이 인공지능(AI) 두뇌를 얻었다. 보스턴다이내믹스는 구글의 AI ‘제미나이’를 탑재한 스폿이 가정과 산업 현장에서 처리할 수 있는 업무들을 시연하는 영상을 14일(현지 시간)과 15일 잇달아 유튜브 채널에 공개했다. 영상에서 스폿은 한 가정의 칠판에 집주인이 적어 놓은 지시들을 읽고 척척 실행했다. ‘쓰레기 쓰레기통에 버리고, 빨래도 빨래통에 집어넣으라’는 지시를 따르고, 나중에는 ‘개를 산책시키라’는 새로운 지시를 읽은 뒤 개 목줄을 잡고 거리로 나가기도 했다.
보스턴다이내믹스 유튜브 영상 갈무리
보스턴다이내믹스 유튜브 영상 갈무리

보스턴다이내믹스는 이 같은 기능이 구글과의 협업으로 구현됐다고 설명했다. 보스턴다이내믹스의 로봇 소프트웨어 플랫폼인 ‘오빗’과 구글이 개발한 로봇 AI ‘제미나이 로보틱스 ER 1.6’을 함께 통합해 ‘더 똑똑한 스폿’을 만들었다는 것이다.

#로봇개#스폿#보스턴다이내믹스#인공지능#AI#구글#제미나이#로봇 AI
이원주 기자 takeoff@donga.com
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