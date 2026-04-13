韓 이동형 재난통신 차량기술, 아태 국제표준 채택

38개국 무선통신그룹 회의서 결정
한국이 개발한 이동형 재난통신 차량 기술이 아시아·태평양 지역 국제표준으로 채택됐다.
통신망 마비때 차량 통해 현장 지원
행정안전부는 10일 열린 아시아·태평양 전기통신협력기구(APT) 내 무선통신그룹(AWG) 회의에서 이같이 결정됐다고 12일 밝혔다. 이 회의는 아시아·태평양지역 국가 간 무선통신 기술 협력과 효율적인 주파수 이용을 위한 협력 방안을 논의하는 협의체로 38개 회원국이 참여한다.
이동형 재난통신 차량 기술은 지진이나 화재, 홍수 등 대형 재난으로 기존 통신망이 마비됐을 때 통신 장비 탑재 차량이 현장 구조·구급 활동에 필요한 통신을 지원하는 기술이다. 재난 상황 시 다양한 분야의 통신망이 같은 주파수 대역을 사용할 경우 전파 간섭으로 인해 통신 품질이 떨어지는 문제가 있었지만 정부는 전파 간섭 최소화를 위한 위치 선정 기술과 위성을 활용한 통신망 연계 기술을 마련했다. 행안부는 “국내 기술이 우수성을 인정받아 아시아·태평양 지역 국제표준에 반영됐다”며 “이번 개정을 통해 국내 재난통신 기술과 운영 경험을 공유하고, 아시아·태평양 지역의 재난 대응 역량을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다”고 설명했다.
송진호 기자 jino@donga.com
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