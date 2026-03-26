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최재형 기념사업회 기금후원회 발기인 대회
동아닷컴
입력
2026-03-26 14:32
2026년 3월 26일 14시 32분
박태근 기자
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정석현 수산그룹 회장이 최재형 기념사업회 기금후원식 발족식에서 인사말을 하고 있다. 최재형기념사업회 제공
최재형기념사업회는 26일 서울 중구 롯데호텔에서 기금후원회 발기인 대회를 열었다고 밝혔다.
기념사업회에 따르면 박종범 월드OKTA 회장이 해외 부문을, 정석현 수산그룹 회장이 국내 부문을 담당한다. 손경식 경총 회장, 김형오 전 국회의장, 정세균 전 국무총리는 고문직을 맡는다.
최재형 선생은 조선말 연해주에서 독립운동을 이끌다가 일본군에 의해 재판 없이 총살로 희생됐고 아직 유해조차 찾지 못한 상태다.
기념사업회는 15년 전 연해주를 방문한 독지가들을 중심으로 설립돼 운영 중이며 이번에 기금 모금을 위한 발기인 대회를 마련했다.
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