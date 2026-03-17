‘사망설’ 네타냐후, 다섯 손가락 펼쳐 보이며 일축

‘손가락 6개’ 연설 영상에 소문 돌아
최근 사망 루머가 돈 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 카페 방문 영상을 소셜미디어에 공개하며 자신의 건재함을 드러냈다.
이틀뒤 카페 영상 올려 건재 과시
15일(현지 시간) 로이터통신과 AP통신에 따르면 네타냐후 총리는 이날 자신의 텔레그램 계정에 예루살렘 교외의 한 카페에서 커피를 마시며 보좌진과 담소를 나누는 영상을 올렸다.
이 영상엔 보좌관이 네타냐후 총리에게 사망설에 대해 묻자 한 손에 커피잔을 든 채 “나는 커피가 좋아 죽지. 그거 알아? 나는 우리 국민이 좋아 죽어”라고 말한다. 히브리어 속어로 무언가에 푹 빠진 상태를 묘사할 때 쓰이는 ‘죽은’이란 단어를 사용한 언어유희로 사망설에 응수한 것으로 풀이된다.
이어 네타냐후 총리는 이 영상이 인공지능(AI)으로 만든 가짜 영상이 아니라는 걸 보여주려는 듯 “내 손가락을 세고 싶냐?”며 카메라를 향해 다섯 손가락을 펼쳐 보였다.
이날 로이터는 해당 카페의 기존 사진과 영상 속 카페 모습을 대조해 서로 일치한다는 점을 확인했다며 “카페 측이 15일 게시한 네타냐후 총리의 방문 영상과 사진을 통해 촬영 날짜를 확인했다”고 전했다.
네타냐후 총리 사망설은 13일 공개된 그의 영상 연설 때문에 불거졌다. 해당 영상 속 그의 오른손 손가락이 6개로 보인다며 AI로 생성한 가짜 영상이란 의혹이 제기됐다. 그가 이란 공격으로 숨졌고, 이스라엘 정부가 이를 은폐하기 위해 AI 조작 영상을 만들었다는 소문까지 돌았다.
하지만 전문가들은 촬영이나 조명 각도 등에 따라 순간적으로 손가락이 여러 개로 보일 수 있다며 사망설에 의문을 제기했다.
김하경 기자 whatsup@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0