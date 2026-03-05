본문으로 바로가기
사람속으로
부고
신순심 무용가 향년 89세로 4일 별세
동아일보
업데이트
2026-03-05 16:20
2026년 3월 5일 16시 20분
입력
2026-03-05 16:18
2026년 3월 5일 16시 18분
이지윤 기자
리틀엔젤스예술단 제공
어린이 무용수 육성에 힘쓴 신순심 무용가가 4일 별세했다. 향년 89세.
이화여대에서 발레를 전공한 고인은 1962년 초·중등생으로 구성된 리틀엔젤스예술단을 창단하고 초대 단장을 맡아 문훈숙 유니버설발레단장 등 무용계 인재를 배출했다. 1966년 미국 백악관 특별공연 ‘꼭두각시’를 포함해 여러 레퍼토리를 개발했다. 빈소는 이대서울병원, 발인은 7일 오전 5시. 02-6986-4440
이지윤 기자 leemail@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
