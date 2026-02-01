정주영 기리며… 韓 피아노 슈퍼스타 4인 협연

예술의전당서 25주기 추모 음악회
김혜경 여사 등 각계 2500여명 초청
정의선 “할아버님처럼 계속 도전”
“만약 할아버님께 이번 피아노 연주회 기획을 고민해 왔다고 여쭸으면 ‘이봐! 뭘 망설여, 해 봐!’라고 하셨을 겁니다.”
정의선 현대자동차그룹 회장은 25일 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 연 고 정주영 창업회장 서거 25주기 기념 추모 음악회에 대해 이같이 말했다. 피아니스트 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬 등 4명의 슈퍼스타를 한자리에 모아 무대에 올리는 아이디어를 이날 현실로 만든 것이 할아버지인 정 창업회장의 도전정신이 함축된 ‘해봤어’ 정신이라는 의미다.
이번 추모 음악회는 ‘이어지는 울림’을 주제로 열렸다. 정 회장은 “할아버님의 신념과 모든 도전은 ‘사람’에서 시작되었다. 사람의 가능성을 믿으셨고, 사람을 위한 혁신을 이루셨다”며 “앞으로도 할아버님의 정신을 이어받아 더 나은 미래를 만들어 가겠다”고 밝혔다.
음악회는 한 대의 피아노에 김선욱, 조성진이 나란히 앉아 슈베르트의 ‘네 손을 위한 환상곡’을 연주하며 시작됐다. 이어 라흐마니노프의 ‘두 대의 피아노를 위한 모음곡 2번’을 선우예권, 임윤찬이 연주했다. 대미는 단연 네 명의 피아니스트가 함께 네 대의 피아노 버전으로 편곡된 바그너의 ‘탄호이저 서곡’, 리스트의 ‘헥사메론’을 선보일 때였다. 정 회장이 2009년 아내의 권유로 피아노 4대가 함께하는 무대를 보고 감명받아 직접 김선욱 피아니스트와 함께 수년 동안 기획한 무대였다.
류태형 음악평론가는 “한국 클래식계에서 가장 돋보이는 네 명이 한 무대에 모였다는 것 자체가 상징적 사건”이라고 말했다. 클래식계에선 세계적인 피아니스트 4명이 한자리에 모이기 위해 3, 4년 전부터 일정을 조율했을 것이란 후문도 나온다.
행사는 사전 초청된 총 2500여 명을 대상으로 진행됐다. 정 창업회장의 후손들, 현대차그룹 임직원은 물론이고 각계 인사도 총출동했다. 범현대가인 정몽준 아산재단 이사장, 현정은 현대그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 정태영 현대카드 부회장이 찾았다. 홍라희 삼성 리움미술관 명예관장, 이서현 삼성물산 사장, 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장 겸 국제올림픽위원회(IOC) 집행위원, 신동빈 롯데그룹 회장 등 재계 인사들도 모습을 비췄다. 정치권에선 이재명 대통령 부인 김혜경 여사, 우원식 국회의장, 김용범 대통령정책실장 등이 참석했다.
현대차 정몽구재단을 통해 후원하는 미래 인재들과 소방공무원, 국가보훈부, 아동보호전문기관, 사회복지단체 등 공익에 기여하는 인사들도 초청됐다. 정몽구재단은 2022년 임윤찬이 미국 밴 클라이번 국제 피아노 콩쿠르에서 최연소로 우승하기 2년 전부터 후원한 바 있다.
