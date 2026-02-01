정주영 기리며… 韓 피아노 슈퍼스타 4인 협연

25일 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 열린 ‘아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회: 이어지는 울림’에 참여한 피아니스트 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬(왼쪽부터)이 연주를 마치고 관객들에게 인사하고 있다. 현대자동차그룹 제공

음악회는 한 대의 피아노에 김선욱, 조성진이 나란히 앉아 슈베르트의 ‘네 손을 위한 환상곡’을 연주하며 시작됐다. 이어 라흐마니노프의 ‘두 대의 피아노를 위한 모음곡 2번’을 선우예권, 임윤찬이 연주했다. 대미는 단연 네 명의 피아니스트가 함께 네 대의 피아노 버전으로 편곡된 바그너의 ‘탄호이저 서곡’, 리스트의 ‘헥사메론’을 선보일 때였다. 정 회장이 2009년 아내의 권유로 피아노 4대가 함께하는 무대를 보고 감명받아 직접 김선욱 피아니스트와 함께 수년 동안 기획한 무대였다.