사람속으로
정승환 퇴근길 라이브, 동아미디어센터 '룩스' 생중계
동아일보
입력
2026-02-07 01:40
2026년 2월 7일 01시 40분
장승윤 기자
6일 오후 서울 종로구 동아미디어센터 1층 채널A 오픈스튜디오에서 열린 '퇴근길 라이브'에 출연한 가수 정승환이 '너였다면' 등을 노래하는 모습이 동아미디어센터 '룩스(LUUX)'를 통해 생중계됐다. '퇴근길 라이브'는 뉴스가 끝나고 불 꺼진 오픈스튜디오에서 열리는 공연을 LUUX로 생중계하는 일상 밀착형 라이브 콘서트다.
#가수 정승환
#퇴근길 라이브
#동아미디어센터
#채널A
#오픈스튜디오
#룩스
#LUUX
#생중계
#라이브 콘서트
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
[단독]국힘, ‘한동훈 제명 반대 성명’ 배현진 징계 절차 착수
2
美민주당 상원의원들, 트럼프에 ‘韓핵잠 원료 공급’ 반대 서한
3
“130도 안심 못 해”…30년 경력 심장 전문의 “혈압 목표 120/80”[노화설계]
4
비트코인 2000원씩 주려다 2000개 보냈다…빗썸 초유의 사고 ‘발칵’
5
아르헨티나 해저 3000m에 ‘한국어 스티커’ 붙은 비디오 발견
6
“코인에 2억4000 날리고 빚만 2200만원 남아” 영끌 청년들 멘붕
7
8년째 ‘현빈-손예진 효과’ 스위스 마을…“韓드라마 덕분에 유명세”
8
맷 데이먼 “넷플릭스 최고 성과급 달성, ‘케데헌’이 유일”
9
李 “서울 1평에 3억, 말이 되나…수도권 집중 반드시 시정”
10
통일부 이어 軍도 “DMZ 남측 철책 이남은 韓 관할” 유엔사에 요구
1
[단독]국힘, ‘한동훈 제명 반대 성명’ 배현진 징계 절차 착수
2
李 “서울 1평에 3억, 말이 되나…경남은 한채에 3억?”
3
‘YS아들’ 김현철 “국힘, 아버지 사진 당장 내려라…수구집단 변질”
4
장동혁 ‘협박 정치’… “직 걸어라” 비판 막고, 당협위원장엔 교체 경고
5
‘600원짜리 하드’ 하나가 부른 500배 합의금 요구 논란
6
[단독]트럼프 행정부, 대북 인도적 지원사업 승인
7
[사설]반대파 무더기 퇴출 경고… 당권 장악에만 진심인 장동혁
8
주민센터서 공무원 뺨 때리고 박치기 한 40대 민원인
9
한동훈 제명, 국힘에 긍정적 18%…與-조국당 합당, 반대 44%-찬성 29%
10
조현 “美, 韓통상합의 이행 지연에 분위기 좋지 않다고 말해”
댓글
0
뒤로가기
댓글 0