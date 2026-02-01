정승환 퇴근길 라이브, 동아미디어센터 ‘룩스’ 생중계

  • 동아일보

글자크기 설정


6일 오후 서울 종로구 동아미디어센터 1층 채널A 오픈스튜디오에서 열린 ‘퇴근길 라이브’에 출연한 가수 정승환이 ‘너였다면’ 등을 노래하는 모습이 동아미디어센터 ‘룩스(LUUX)’를 통해 생중계됐다. ‘퇴근길 라이브’는 뉴스가 끝나고 불 꺼진 오픈스튜디오에서 열리는 공연을 LUUX로 생중계하는 일상 밀착형 라이브 콘서트다.

#가수 정승환#퇴근길 라이브#동아미디어센터#채널A#오픈스튜디오#룩스#LUUX#생중계#라이브 콘서트
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스