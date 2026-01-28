제51회 한국수학경시대회 시상식…개인 부문 대상 11명

한국수학교육학회가 주최하고 한국수학교육평가원이 주관한 제51회 한국수학경시대회(KMC) 시상식이 28일 서울 서대문구 이화여대 이삼봉홀에서 열렸다. 동아일보가 후원한 이 대회의 개인 부문 대상은 김대훈(대구과학고 2학년) 외 10명이, 단체 부문 최우수학교상은 인천과학예술영재학교 외 10개교가 받았다. 다음은 수상자 명단.
◇개인 부문 대상 △고등부 김대훈(대구과학고 2학년), 양병후(인천과학예술영재학교 1학년) △중등부 박이안(서울 양진중 3학년), 전수훈(경기 연무중 2학년), 이한결(서울 개원중 1학년) △초등부 서아윤(대구범어초 6학년), 박지환(경기 벌말초 5학년), 이주형(서울 압구정초 4학년), 이정민(서울 잠일초 2학년), 양선우(서울 한양초 2학년), 이현준(서울 경복초 1학년)
◇단체 부문 △인천과학예술영재학교 △대구과학고 △경기 연무중 △경기 정평중 △광주 호남삼육중 △서울 대도초 △경기 수지초 △강원 유천초 △대전 한밭초 △광주 송원초 △대구 동도초
김민지 기자 minji@donga.com
