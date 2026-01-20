본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사람속으로
인사
[인사]딥팩트
동아경제
입력
2026-01-20 11:35
2026년 1월 20일 11시 35분
김민범 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260120/133192105/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
△대표이사 조동석
인사
>
KBS
국무조정실·국무총리비서실
윤영덕 전 더불어민주당 국회의원, 제6대 신용정보협회장으로 선임
김민범 기자 mbkim@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”
2
李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”
3
“무릎 닿는 닭장 이코노미석” 비난에…캐나다 항공사 결국 원상복구
4
이학재 인천공항사장 “靑, 정기인사 미루라 지시하며 퇴직 압박”
5
“퇴직연금 기금화, 사실상 개인 자산 국유화하겠다는 것”
6
이란 국영방송 해킹당해 “국민에 총 겨누지 말라” 메시지 송출
7
[단독]보수 청년정치인, 22일 ‘YS 다큐’ 시사회 집결한다
8
‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다
9
아파트 앞에 스키장이?…러 캄차카에 기록적 폭설(영상)
10
서대문 돌진 버스기사, 발밑 힐끗…브레이크 확인?
1
李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”
2
송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”
3
홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”
4
강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”
5
[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”
6
① 美공장 고비용에 인력난… TSMC도 숙련공 대만서 데려가
7
李, 故 강을성 재심 무죄에 “경찰·검사·판사들 어떤 책임 지나”
8
“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]
9
국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”
10
李대통령, 정청래에 “혹시 반명이십니까”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”
2
李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”
3
“무릎 닿는 닭장 이코노미석” 비난에…캐나다 항공사 결국 원상복구
4
이학재 인천공항사장 “靑, 정기인사 미루라 지시하며 퇴직 압박”
5
“퇴직연금 기금화, 사실상 개인 자산 국유화하겠다는 것”
6
이란 국영방송 해킹당해 “국민에 총 겨누지 말라” 메시지 송출
7
[단독]보수 청년정치인, 22일 ‘YS 다큐’ 시사회 집결한다
8
‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다
9
아파트 앞에 스키장이?…러 캄차카에 기록적 폭설(영상)
10
서대문 돌진 버스기사, 발밑 힐끗…브레이크 확인?
1
李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”
2
송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”
3
홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”
4
강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”
5
[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”
6
① 美공장 고비용에 인력난… TSMC도 숙련공 대만서 데려가
7
李, 故 강을성 재심 무죄에 “경찰·검사·판사들 어떤 책임 지나”
8
“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]
9
국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”
10
李대통령, 정청래에 “혹시 반명이십니까”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
냉면집·초밥집 이어 이불 가게에도 등장…“두쫀쿠 안에 있어요”
李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”
외국인만 골라 느닷없이 ‘이마 때리기’…제주 40대男 입건
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0