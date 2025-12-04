유튜브 휩쓴 케데헌, 주제-인기곡-쇼츠 ‘3관왕’

올해 가장 뜨거운 키워드 꼽혀
‘오겜’과 함께 해외서도 인기
인기곡엔 GD-아이브도 올라
추성훈-이수지 인기 크리에이터
넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 2025년 한국 유튜브에서 가장 뜨거운 키워드였던 것으로 나타났다. 3일 유튜브는 ‘2025 연말 결산 리스트’를 발표하며 한국 유튜브에서 가장 많은 관심을 받은 주제, 노래, 크리에이터 등을 소개했는데 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 최고 인기 주제, 최고 인기곡, 최고 쇼츠 인기곡 등을 석권했다.
유튜브에 따르면 올해 인기 주제 목록에는 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 넷플릭스 드라마 ‘폭싹 속았수다’, ‘오징어게임’ 등이 이름을 올렸다. 인기 주제는 해당 주제에 대한 조회수와 업로드 수, 크리에이터 활동 등 다양한 요소를 분석해 2025년에 새롭게 등장했거나 이용자의 관심이 크게 증가한 주제만 모아 선정한다.
특히 오징어게임과 케이팝 데몬 헌터스는 한국뿐만 아니라 조사 대상국 대부분의 인기 주제 리스트에 오른 것으로 나타났다. 유튜브는 “국내외 팬들이 유튜브를 통해 K콘텐츠를 활발하게 제작하고 소비했음을 보여 준다”고 설명했다.
이 밖에 ‘로블록스’, ‘마비노기’ 등 게임과, ‘올데이프로젝트’, ‘하츠투하츠’ 등 2025년에 데뷔한 아이돌 그룹도 인기 주제에 이름을 올렸다. ‘귀멸의 칼날’과 ‘진격의 거인’ 등 애니메이션 관련 주제도 올해 한국 유튜브에서 화제성을 보인 것으로 나타났다.
2025년에 발매됐거나 전년 대비 유의미한 성적을 보인 노래를 대상으로 선정한 한국 유튜브 최고 인기곡에서도 케이팝 데몬 헌터스의 존재감은 두드러졌다. 케이팝 데몬 헌터스의 ‘골든(Golden)’과 ‘소다팝(Soda Pop)’, ‘유어 아이돌(Your Idol)’ 등 세 곡이 각각 1위, 3위, 10위에 선정됐다. 소다팝과 골든은 업로드된 쇼츠를 기준으로 한 쇼츠 최고 인기곡 순위에서도 각각 1위, 2위를 차지했다.
이와 함께 가수 지드래곤과 아이돌 그룹 아이브, 블랙핑크의 노래도 최고 인기곡 순위에 들었다. 유튜브는 “미국 유튜브 올해 최고 인기곡 차트에 오른 10곡 가운데 5곡도 케이팝 데몬 헌터스의 사운드트랙을 비롯한 케이팝이었다”고 설명했다.
최고 인기 크리에이터로는 종합격투기 선수 추성훈과 코미디언 이수지, 안성재 셰프 등이 선정됐다. 인공지능(AI)으로 생성한 햄스터 캐릭터를 통해 현실적인 회사 생활을 그려 구독자들의 공감을 받은 ‘정서불안 김햄찌’ 채널도 인기 크리에이터 7위에 올랐다. 최고 인기 크리에이터 순위는 2025년에 획득한 국내 구독자 수를 기준으로 선정됐고 브랜드와 미디어 회사의 채널, 아동용 콘텐츠 채널 등은 제외됐다.
