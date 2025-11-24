‘케데헌’, 아카데미상 장편 애니 후보 자격 얻어

뉴욕-LA 등 극장 개봉하며 충족
넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌·사진)가 내년 미국 아카데미상(오스카) 장편 애니메이션 후보 자격을 갖춘 작품 35편에 포함됐다. 최종 공식 후보작은 내년 1월 22일 공개된다.
내년 1월 최종 공식 후보작 공개
AP통신 등에 따르면 ‘케데헌’은 미 영화예술과학아카데미(AMPAS)가 21일(현지 시간) 공개한 제98회 아카데미상 시상식 장편 애니메이션 부문 후보가 될 자격을 갖춘 작품 35편에 포함됐다.
이 목록엔 월트디즈니가 제작한 ‘엘리오’와 ‘주토피아2’, 일본 애니메이션 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’ ‘극장판 체인소맨: 레제편’ 등이 함께 포함됐다. 중국에서 역대 최고 흥행 기록을 세웠던 중국 애니메이션 ‘너자 2’는 이름을 올리지 못했다. 제98회 아카데미상 시상식은 내년 3월 15일 열린다.
케데헌은 넷플릭스에서 공개됐지만 올 6월 미 뉴욕과 로스앤젤레스(LA), 샌프란시스코 등에서 소규모로 극장 개봉을 하면서 오스카 후보에 오를 자격 요건을 충족했다. 다만 영국 아카데미상(BAFTA) 후보 자격은 얻지 못했다. 넷플릭스는 2022년 ‘기예르모 델 토로의 피노키오’로 첫 아카데미 장편 애니메이션 부문 수상작을 배출한 바 있다.
한편 박찬욱 감독의 ‘어쩔수가없다’는 AMPAS가 이날 함께 공개한 국제장편영화 부문 후보 자격이 있는 작품 명단에 포함됐다.
사지원 기자 4g1@donga.com
