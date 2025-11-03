엔비디아 “한국서 AI 혁명 도래” 헌정영상 띄워

산업화 과정-PC방-K팝 등 소개
“한강의 기적 나라와 함께해 영광
한국, 황금기를 향해 나아가는 중”
“한국의 황금기를 향해.”
엔비디아가 회사의 공식 유튜브 계정에 지난달 31일(현지 시간) 한국 헌정 영상을 올렸다. 엔비디아는 “한강의 기적을 이뤄낸 나라, 역사상 가장 빠른 산업화를 이룬 한국과 함께할 수 있어 영광”이라며 한국과의 인공지능(AI) 인프라 협력 기대감을 드러냈다.
영상 제목은 ‘한국의 차세대 산업혁명’으로, 현재 조회수는 40만 회다. 이날은 엔비디아가 한국 정부와 국내 4개 기업에 총 26만 장의 최신 그래픽처리장치(GPU)인 ‘블랙웰’을 우선 공급하기로 한 날이었다. 이 영상은 한국 산업 발전 역사에 대한 설명과 함께 한국 문화와 산업에 대한 칭찬을 이어갔다. 한국말 음성 설명에 영어 자막이 달렸다. 엔비디아는 “철강, 반도체, 전자제품, 선박, 자동차 그리고 기술을 통해 전 세계 가정에 한국의 이름을 알렸다”며 한국의 산업화 역사를 담은 흑백 사진을 보여줬다.
이어 영상은 “그리고 하나의 불꽃이 피어났다. 바로 스타크래프트”라며 1990년대 PC방 돌풍으로 시작해 e스포츠 강국이 된 한국을 조명했다. 엔비디아는 “PC방이라는 새로운 경기장이 탄생했고 엔비디아 지포스는 새로운 플레이어들의 장비가 됐다”고 전했다. 지포스는 엔비디아가 1999년 출시한 GPU다.
엔비디아는 최근 전 세계에 부는 한류 열풍도 조명하면서 “(세계는) K-팝, K-드라마, K-뷰티, K-스타일에 빠졌고 떠오르는 세대는 한국의 황금기를 향해 더욱더 높이 나아가고 있다”고 했다. 또 “엔비디아 GPU로 구동되는 새로운 종류의 인공지능(AI) 팩토리와 함께 AI 혁명이 도래했다”며 “한국이 반도체에 이어 AI 인프라를 구축하고 있다”고 전했다. 이어 영상은 “삼성, 현대, SK, 네이버, LG” 등 한국의 주요 기업명을 직접 언급하며 “산업혁명에서 AI혁명으로 한국은 새로운 미래를 만들어 가고 있다”고 강조했다.
댓글 0