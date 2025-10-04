BTS RM, 샌프란시스코서 첫 개인 컬렉션 전시

3일 BTS 소속사 빅히트는 미국 샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)과 방탄소년단 RM이 협업해 특별 전시 ‘RM X SFMOMA’(사진)를 개최한다고 밝혔다. 이번 전시는 2026년 10월부터 2027년 2월까지 열린다. 미국 서부를 대표하는 샌프란시스코 현대미술관이 K팝 아티스트와 협업하는 것은 설립 이래 처음이다.
RM은 이번 전시에 큐레이터로 직접 참여한다. RM이 10여 년간 수집해 온 주요 소장품과 미술관 측이 보유한 작품 등 200여 점을 공개한다. 이번에 처음 공개되는 RM의 개인 소장품 중에는 한국 근현대 미술을 대표하는 윤형근, 박래현, 권옥연, 김윤신, 도상봉, 장욱진의 작품이 대거 포함돼 있다. 미술관은 김환기 작품과 더불어 마크 로스코, 앙리 마티스 등 현대미술 거장의 그림을 선보일 예정이다. RM은 “정해진 감상법은 없다. 이 전시가 많은 이들에게 작지만 단단한 다리가 되어 주길 바란다”고 말했다.
RM은 현대미술을 향한 애정을 꾸준히 드러내면서 작품 기부와 전시 참여 등 다양한 방식으로 미술계와 교류해 왔다. 2022년 세계적 미술 전문 매체 아트넷(Artnet)이 선정한 ‘미술계 혁신가(Innovators) 35인’에 한국인으로는 유일하게 이름을 올리기도 했다.
