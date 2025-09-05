한국책 해외 홍보, 뉴욕서 ‘찾아가는 도서전’

국내 15개-美 5대 출판사 등 참가
문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원이 4, 5일(현지 시간) 미국 뉴욕에서 ‘찾아가는 뉴욕도서전’을 개최한다.
‘찾아가는 도서전’은 한국 책의 해외시장 진출을 돕기 위해 2015년부터 해마다 서너 차례씩 개최해 온 사업 상담회다. 올해 체코 프라하, 폴란드 바르샤바, 대만 타이베이에 이어 한국 책의 북미 시장 진출을 돕기 위해 뉴욕에서 네 번째 상담회를 여는 것. 지난해에는 일본과 인도네시아, 스페인에서 국내 기업 49곳과 해외 기업 108곳을 연결했다.
이번 뉴욕 도서전에는 문학동네, 창비, 다산북스, 웅진씽크빅 등 국내 15개 출판사가 참가했다. 미국에서는 세계 5대 출판사로 꼽히는 펭귄랜덤하우스, 하퍼콜린스, 사이먼앤드슈스터 등이 도서전을 찾는다. 문학 에이전시인 트라이던트 미디어그룹과 와일리 에이전시, 디지털·오디오 콘텐츠 기업 오버드라이브, 레코디드 북스 등도 참여한다.
도서전에 맞춰 주뉴욕한국문화원은 아동도서 332종을 새롭게 전시하고 박현민 아동작가가 참여하는 독자 행사도 개최할 예정이다.
김소민 기자 somin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0