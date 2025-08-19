본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사람속으로
정구종 한일문화교류회의 위원장, 제10회 한일포럼상 수상
동아일보
업데이트
2025-08-19 19:01
2025년 8월 19일 19시 01분
입력
2025-08-19 19:00
2025년 8월 19일 19시 00분
신나리 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250819/132214216/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
정구종 한일문화교류회의 위원장(81)이 19일 제10회 한일포럼상을 수상했다. 한일포럼(회장 유명환)은 “정 위원장은 한국 대표 지일파 언론인으로서 안정된 한일관계 조성과 양국민의 인식 공유, 우호 친선 발전을 위해 노력했다”고 선정 배경을 밝혔다. 정 위원장은 1967년 동아일보 입사 후 도쿄특파원 및 지국장, 편집국장 등을 지냈으며 2009년 퇴직 후 동서대 석좌교수를 거쳐 현재 일본연구센터 고문으로 활동하고 있다.
신나리 기자 journari@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
여야, 22일 제외 21~25일 본회의 개최 합의…“국민의힘 전당대회 고려”
‘UN 출신’ 최정원, 여성 스토킹 혐의로 긴급응급조치
70세 전 청력손실 때 보청기 착용… 치매위험 61% ↓
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0