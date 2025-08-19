동아일보

정구종 한일문화교류회의 위원장, 제10회 한일포럼상 수상

정구종 한일문화교류회의 위원장(81)이 19일 제10회 한일포럼상을 수상했다. 한일포럼(회장 유명환)은 “정 위원장은 한국 대표 지일파 언론인으로서 안정된 한일관계 조성과 양국민의 인식 공유, 우호 친선 발전을 위해 노력했다”고 선정 배경을 밝혔다. 정 위원장은 1967년 동아일보 입사 후 도쿄특파원 및 지국장, 편집국장 등을 지냈으며 2009년 퇴직 후 동서대 석좌교수를 거쳐 현재 일본연구센터 고문으로 활동하고 있다.

신나리 기자 journari@donga.com
