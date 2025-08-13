[온라인 라운지]원캔네트웍스-디유넷, 건설현장 AI 자동화 시스템 구축 계약 체결

설비 자재 유통 전문 기업 원캔네트웍스(대표 박희수)는 에듀테크·AI 솔루션 전문 기업 디유넷(대표 김평국)과 건설현장 디지털 전환을 위한 AI 자동화 시스템 구축 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.
주요 내용은 ▲ 디지털 기반 실무 시스템 고도화 및 현장 적용 확대 ▲ AI 기반 자재명의 표준화 및 자동 정리 ▲ 자동 매칭 시스템을활용한 발주 프로세스 간소화 등이다.
원캔네트웍스는 건축설비 전문 상장기업 우진아이엔에스의 자회사로 지난 24년 간 자재구매대행서비스‘설비넷’ 시스템을 운영해왔다. 설비 건설 산업의 디지털화를 위한 e-마켓플레이스 ‘설비몰’, 공급사-협력사 상생 트레이딩 플랫폼 ‘STP’ 등으로 사업을 확장했다. 최근에는 실무 경험을 바탕으로 직관적인 UI/UX를 갖춘 자재 발주 솔루션 ‘나만의 발주’를 자체 개발했다.
디유넷은 2000년 국내 최초로 이러닝 솔루션을 도입한 에듀테크및 AI 전문 기업이다. AI 기반 온라인 교육 플랫폼(LXP)을 시작으로 클라우드 서비스, 메타버스, AR·VR·XR 등 ICT 기술은 물론, RAG와 에이전틱 AI, AI 솔루션 매니지먼트 등 다양한 AI 기술을 기반으로 한 솔루션을 여러 공공기관과 대학에 제공하고 있다.
박희수 원캔네트웍스 대표이사는 “현장의 디지털화는 비용 등의 문제로 인해 많은 중소기업에 여전히 높은 장벽”이라며 “이번 계약을 통해 누구나 쉽게 사용할수 있는 사용자 친화적 솔루션을 구축, 중소기업 및 소규모 업체도 부담 없이 디지털 기반 업무 환경을 도입할 수 있도록 지원할 예정” 이라고 밝혔다.
댓글 0