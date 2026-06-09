‘건강수명 재테크’ [횡설수설/신광영]

100세 시대라지만 늘어난 건 ‘수명’이지 ‘건강’이 아니다. 한국인의 기대 수명은 83.7세로 높아졌지만 건강하게 사는 기간은 72년에 머물러 있다. 평균적으로 72세 이후부턴 11년 이상 병치레를 하다 생을 마감한다는 뜻이다. 게다가 계속 늘어나는 기대 수명과 달리, 건강 수명은 제자리걸음이어서 둘의 격차가 벌어지는 추세다. 몸은 골골하는데 노후만 길어지는 장수는 마냥 축복으로만 보기 어렵다.
▷건강한 몸으로 오래 사는 게 화두가 되면서 최근 주목받는 용어가 ‘롱제비티(longevity)’다. 무작정 장수하기보단 건강하게 오래 사는 삶을 뜻한다. ‘저속노화’나 ‘항노화’와도 비슷한 말이다. 불로초를 찾거나 소년의 피를 마시는 등 미신에 가까운 고대 황제들의 회춘 요법과는 다르다. 운동과 식단, 수면처럼 의학적으로 검증되고 누구나 할 수 있는 건강 관리를 조기에 시작하면 황혼기에 활력 있는 삶을 연장할 수 있다는 것이다.
▷고령화가 전 세계적 현상이다 보니 ‘롱제비티’는 산업적으로도 급성장하고 있다. 비만치료제 열풍이 단적인 사례다. 노화를 부르는 대표적 만성 질환인 비만을 치료하는 게 글로벌 제약사들의 최대 승부처가 됐다. 일라이 릴리의 비만치료제 마운자로는 매출에서 부동의 1위였던 항암제를 제치고 올 1분기 세계 1위를 기록했다. 아마존, 구글, 오픈AI 같은 빅테크들도 개인별 생체 데이터를 분석해 질병을 예방하는 등 건강 수명을 늘리는 기술에 수조 원을 투자하고 있다.
▷최근 영국은 2009년생부터 담배 구입을 평생 금지하기로 했다. 미래 세대부턴 노후 건강의 최대 위협인 흡연을 원천 차단해 의료 재정 파탄을 막겠다는 전략이다. 독일이 설탕세 도입을 추진하는 것도 같은 맥락에서다. 이처럼 건강 수명은 각국 정부의 정책 키워드로 떠오르고 있다. 유병장수 하는 인구가 많아지면 의료비와 돌봄 부담이 커지는 건 물론 노동시장에서 이탈하는 연령도 낮아져 국가경쟁력을 떨어뜨릴 수 있다. 우리 정부 역시 2030년까지 건강 수명을 73.3세로 끌어올리겠다고 한다. 그러려면 노인 환자를 돌보는 것 못지않게 아프기 전에 건강을 지킬 수 있도록 하는 장기 대책이 나와야 한다.
▷9일부터 서울광장에서 열리고 있는 서울헬스쇼에선 노후 건강을 지키는 새로운 트렌드가 소개됐다. AI로 심장에 이상이 없는지 확인할 수 있는 앱, 무릎이나 허리가 안 좋아도 등산 골프 러닝 같은 야외 활동이 가능하도록 도와주는 ‘입는 로봇’ 등이 주목받았다. 늙어서도 삶이 주는 기쁨을 온전히 누리려면 시대 변화에 맞게 나만의 관리법을 업데이트하는 ‘건강 지능(HQ)’도 필요하다. 한 살이라도 젊을 때 몸에 투자하는 것만큼 수익률이 좋은 노후 대비도 드물다. 노년의 건강은 돈으로 살 수 없다.
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