확전의 끝[임용한의 전쟁사]〈406〉

미국과 이스라엘이 이란을 공격하자 이란은 호르무즈 해협을 봉쇄하고 친미 성향의 주변국을 공격해 세계를 마비시키는 전략으로 대응하고 있다. 미국 국민들 사이에서도 이 전쟁에 대한 지지는 50%를 밑돈다.
전쟁은 승자에게도 희생이 크다. 전쟁은 문제를 해결하는 가장 극단적인 방법인 동시에 문제 해결을 포기하고 새로운 문제를 양산해 내는 극악한 정치적 수단이기도 하다. 전 지구적 이해관계가 교차하고 답이 나오지 않는 수천 년간의 복잡한 역사와 사연이 얽혀 있는 중동에서 전쟁은 더욱 그렇다. 하나를 풀면 두 가지 문제가 새로 발생하는 그런 곳이다.
그뿐인가. 세계는 강대국의 횡포를 싫어한다. 시민의식이 성장하고 글로벌화가 촉진되면서 강대국에 대한 반감은 커지고 있다. 강대국의 어떤 행위가 설사 내게 이익이 된다고 하더라도 비판적이 되거나 자조적이 되는 경향이 더욱 확산되고 있다.
그러나 반격이라는 이유로 이란의 무차별 공격이 계속되면 세계는 결국 이란을 등질 것이다. 국가와 개인의 삶을 위협하는 행동에는 절대적인 한계가 있다. 나중에는 미국이 더 강경한 정책을 펴더라도 미국을 비판하던 사람들까지 이에 지지하거나 동참할 수 있다.
이란의 미사일과 드론을 완전히 제거할 수는 없겠지만 지금처럼 무차별 공세를 퍼부어서는 무기가 곧 바닥날 것이다. 후유증은 더 크다. 장기전에 부담을 느낀 미국이 행여 타협하고 물러선다고 해도 앞으로 중동의 수니파 국가들은 이란에 대해 노골적인 배척, 적대 정책을 펼 수 있는 명분을 얻었다. 실제로 그렇게 할 것이다. 여기에 더 나아가 수니파 주도로 이스라엘과 화해하고 친서방 연대가 구축되면 완전히 새로운 중동 질서가 구축된다. 이에 대한 반발로 테러가 증가할 수도 있지만 그것은 신체제에 더 강한 명분을 줄 것이다. 미국이 전쟁을 포기한다고 해도 결과는 이란의 승리가 아니다.
