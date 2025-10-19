‘사람들이 다 나를 싫어한다’는 생각이 든다면[김지용의 마음처방]









김지용 연세웰정신건강의학과의원 원장

‘내향형’ ‘외향형’만으로 설명하기엔 부족하고, 광범위하게 삶에 지장을 일으키는 ‘회피성 성격장애’를 교정할 방법은 무엇일까. 회피성 성격은 타인과의 만남이나 깊은 대인관계를 피하고, 가까운 극소수의 사람들을 제외한 사회적 상황들을 다 회피하는 특성을 지니고 있다. 친밀한 관계를 바라지만, 거절이나 비판에 대한 두려움이 굉장히 커 결국 다가가지 못하고, 자괴감에 낮은 자존감과 우울감이 흔하게 동반된다. 이들은 ‘사람들이 다 나를 싫어할 것’이라는 생각에 두려움이 생기는 것이기에 이 핵심 생각에 대한 교정이 필요하다.