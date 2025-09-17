[글로벌 이슈/김상운]끈끈한 중러 밀착 보여준 ‘SCO 개발은행’ 설립 합의

1일 중국 톈진에서 폐막한 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 15년 만에 ‘SCO 개발은행’ 설립에 전격 합의했다. 앞서 중국은 자국과 러시아, 인도 등 회원국 간 교역 및 투자 확대를 위한 금융 인프라가 필요하다며 SCO 개발은행 설립을 2010년 처음 제안했다. 자국의 일대일로 프로젝트와 연결해 서방 진영에 맞서 위안화 블록을 구축하려는 시도란 분석이 나왔다. 하지만 러시아는 자신들이 주도하는 유라시아개발은행(EDB)을 밀며 중국의 제안을 거부했다. 사회주의 종주국으로서 중국을 원조해 주던 과거사와 국가적 자존심도 영향을 미쳤다. 이후 10년 넘게 진척되지 못한 SCO 개발은행 구상을 이번에 푸틴이 수용한 것이다.
냉전시절인 1960년대 후반 국경에서 무력충돌을 벌이며 핵전쟁 직전까지 갔던 과거 중소 관계에 비춰 보면 상전벽해와 같은 일이다. 1970년 미국이 중국과 데탕트를 이룰 수 있었던 것도 중소 갈등이 있었기에 가능했다. 유라시아 대륙에서 아웅다웅하던 두 대국이 최근 밀착한 배경은 뭘까.
탈냉전 후 미국의 패권질서 강화와 미중갈등 등 여러 요인이 있지만, 최근 우크라이나 전쟁 발발이 결정적인 계기가 됐다는 분석이 지배적이다. 우크라이나 전쟁으로 서방으로부터 대대적인 경제제재에 직면한 러시아가 중국과의 교역을 통해 숨통을 틔울 수 있었기 때문이다. 미국 외교전문지 포린어페어스에 따르면 2022년 중-러 무역규모는 1900억 달러로 전년 대비 36% 급증한 데 이어 2023년엔 2400억 달러로 늘었다. 특히 중국은 서방 금수 조치의 핵심인 러시아산 원유와 가스, 석탄을 연간 1000억 달러 넘게 사들이고 있다. 반대로 중국은 미국이나 유럽 제품 대신 자국 자동차, 전자제품 등 공산품을 러시아에 수출해 짭짤한 이익을 보고 있다. 이 중에는 무기로 전환될 수 있는 반도체나 각종 기기들이 포함돼 있다.
러시아의 대중(對中) 의존은 단순히 경제, 안보 수준에 그치지 않고 있다. 서방 유학 길에 제한이 생긴 러시아 청년들이 중국이나 홍콩 명문대에 대거 몰려가고 있다. 이에 따라 중국어를 배우는 러시아 청년도 늘고 있는 추세다. 중-러의 국력이 역전되면서 중국의 소프트파워에 러시아가 자연스레 편입되는 양상인 것.
푸틴은 2023년 11월 모스크바 회의에서 13세기 몽골제국의 봉신으로 러시아, 벨라루스, 우크라이나 지역을 다스린 알렉산드르 넵스키를 언급했다. 그는 “넵스키는 서방의 침략에 효과적으로 저항하기 위해 몽골로 가서 칸(최고지도자)에게 경의를 표하고 칙서를 받았다”며 “몽골은 오만하고 잔인했지만 우리의 언어, 전통, 문화를 위협하지 않았다. 반면 서방 정복자들은 억압하려 한다”고 했다. 이에 대해 포린어페어스는 “푸틴이 서방에 맞서 중국에 일정 부분 순응하겠다는 뜻을 밝힌 것”이라고 해석했다.
중-러 밀착이 서방을 위협할 수준으로 발전할 수 있을지에 대해선 의견이 분분하다. 서로 국경을 맞대고 있는 데다 과거 무력충돌까지 벌인 양국 밀착엔 한계가 있다는 의견이 많다. 토니 블링컨 전 미 국무장관은 “중-러는 ‘편리한 결혼(marriage of convenience)’을 한 것에 불과하다. 그것이 진정한 신뢰에서 비롯된 건지는 의심스럽다”고 했다. 양국이 가치나 신념을 공유한다기보다, 이익을 좇아 잠시 협력하고 있다는 것이다.
반면 중-러 밀착이 예상보다 끈끈하고, 오래갈 수 있다는 반론도 있다. 미중 기술·무역전쟁이 격화되고, 우크라 전쟁이 장기화되면서 중국과 러시아의 결속이 전략적으로 중요해져서다. 양국의 권위주의 체제가 이념적 유대로 이어진 측면도 무시할 수 없다. 미국 외교안보 싱크탱크인 미국외교협회(CFR)는 최근 보고서에서 “중-러의 준(準)동맹 관계는 지난 60년간 미국의 국가이익에 가장 큰 위협이 되고 있다”며 “미국의 정책과 국제질서를 약화시키려는 양국의 노력은 앞으로도 상당 기간 지속될 것”이라고 내다봤다.
중-러 밀착은 우리와 관계없는 파워게임이 아니다. 북한이 중-러 밀착에 편승하며, 이를 지렛대로 미국과 핵군축을 논의할 거라는 전망이 나오고 있다. 향후 중-러의 움직임을 면밀히 살펴야 하는 이유다.
