[고양이 눈]“이래도, 금연 안 하실 겁니까?”

건물 벽면에 안내판이 걸렸습니다. 조금의 방심도 허용하지 않을 듯한 곧은 직선, 강렬한 색상으로만 구현한 디자인이 메시지를 전합니다. “금연하세요.”

―경기 화성시 동탄에서

#금연#안내판#건물 벽면#경기 화성시#동탄#금연 캠페인
홍진환 기자 jean@donga.com
