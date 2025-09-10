본문으로 바로가기
[고양이 눈]“이래도, 금연 안 하실 겁니까?”
동아일보
입력
2025-09-10 23:06
2025년 9월 10일 23시 06분
홍진환 기자
건물 벽면에 안내판이 걸렸습니다. 조금의 방심도 허용하지 않을 듯한 곧은 직선, 강렬한 색상으로만 구현한 디자인이 메시지를 전합니다. “금연하세요.”
―경기 화성시 동탄에서
“이래도, 금연 안 하실 겁니까?”
#금연
#안내판
#건물 벽면
#경기 화성시
#동탄
#금연 캠페인
홍진환 기자 jean@donga.com
