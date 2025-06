캠퍼스 떠난 AI 개발… 논문 38%도, 초대형 모델 96%도 기업서 나왔다[박재혁의 데이터로 보는 세상]

첫 번째 연구(연구①)는 현대 AI 연구의 세 가지 핵심 동력인 컴퓨팅 파워, 대규모 데이터셋, 고급 연구인력 모두에서 산업계의 지배력이 압도적으로 강화되고 있다고 분석한다. 우선, 북미 지역 대학에서 AI를 전공한 컴퓨터과학 박사학위자의 산업계 진출 비율은 2004년 21%에 불과했으나, 2020년에는 약 70%까지 치솟았다. 학계에서 AI 연구를 이끌던 우수 교수진마저 산업계로 대거 이동해 2006년 이후 그 수가 8배나 증가했다.이러한 불균형은 AI 투자 규모에서도 극명하게 드러난다. 2021년 한 해 동안 전 세계 산업계가 AI에 투자한 금액은 3400억 달러(약 465조 원)를 넘어선 반면, 미국 연방정부의 비국방 AI 연구개발 예산은 15억 달러 수준에 그쳤다. 구글의 모기업 알파벳이 자회사 딥마인드 한 곳에만 2019년에 15억 달러를 투자한 사례는 산업계의 막대한 자금력을 실감케 한다.자원 우위는 AI 연구 결과물 차이로 연결된다. 주요 AI 학술대회에서 발표된 논문 중 기업 소속 연구원이 공저자로 참여한 논문의 비율은 2000년 22%에서 2020년 38%로 꾸준히 증가했다. AI 기술의 최전선인 초대형 AI 모델 개발에서 산업계의 지배력은 두드러진다. 산업계 개발 비중은 2010년 11%에 불과했지만 2021년에는 무려 96%를 차지했다.

연구① Nur Ahmed, Muntasir Wahed, and Neil C. Thompson. “The growing influenceof industry in AI research.” Science 379.6635(2023년): 884-886.연구② Martin Beraja, et al. “AI-tocracy.” The Quarterly Journal of Economics 138.3(2023년): 1349-1402.