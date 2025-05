첫 번째 연구(연구①)는 유권자들에게 구체적인 투표 계획을 세우도록 유도하는 것이 실제 투표율에 어떤 영향을 미치는지 분석했다. 이 연구는 2008년 미국 대선 당시 펜실베이니아주 등록 유권자 28만7228명을 대상으로 진행된 대규모 현장 실험이다.분석 결과 ‘실행 의도’를 묻는 전화는 투표율을 4.1%포인트 증가시키는 효과가 있었다. 반면 단순히 투표 의사를 묻는 전화나 일반적인 투표 참여 독려 전화는 투표율에 통계적으로 유의미한 영향을 주지 못했다. 구체적인 투표 행동 계획을 세우도록 유도하는 것이 투표율 제고에 더 강력한 효과가 있음을 보여준다.효과는 가구 구성에 따라 차이를 보였다. 1인 가구의 경우 ‘실행 의도’ 전화는 투표율을 9.1%포인트나 끌어올렸다. 반면 2인 이상의 유권자가 있는 가구에서는 유의미한 영향이 없었다. 이는 가족들끼리 투표 계획을 자연스럽게 얘기하게 되는 2인 이상 가구와 달리 혼자 사는 유권자들은 상대적으로 투표 계획을 세우지 않았을 가능성이 크고, 따라서 외부의 개입이 더 큰 효과를 발휘했음을 시사한다.

