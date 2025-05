부자감세 5년 효과 보니… 성장 꿈쩍 않고 상위 1% 소득 비중 0.7%P 늘어[박재혁의 데이터로 보는 세상]

많은 정책이 그렇듯, 실제 효과를 실증적으로 검증하는 것은 매우 어렵다. 다른 수많은 경제적, 정책적 요인의 영향을 배제하고 오직 특정 세금 정책만의 효과를 분리해 관찰해야 하기 때문이다. 이에 낙수효과는 정치적 수사로 소비돼 왔다. 과연 정치인들이 즐겨 사용하는 낙수효과는 실제로 존재하는 현상일까?첫 번째 연구(연구①)는 다양한 국가들의 데이터를 종합해 살펴봤다. 이 연구에서는 지난 50년간(1965∼2015년) 경제협력개발기구(OECD) 18개 회원국에서 시행된 부유층 대상 주요 감세 조치가 소득불평등, 경제성장, 실업률에 미친 영향을 분석했다. 연구진은 먼저 소득세, 법인세, 자산세 등 부유층에게 주로 영향을 미치는 다양한 세금 지표들을 종합해 ‘부유층 과세 수준’을 나타내는 새 지표를 개발했다. 이어 이 지표가 2 표준편차 이상 크게 하락한 경우를 ‘주요 감세’로 정의했다.분석 결과 부유층에 대한 주요 감세는 이후 5년간 소득불평등을 심화시키는 결과를 낳았다. 평균적으로 주요 감세 조치 이후 상위 1% 소득자의 세전 국민소득 점유율은 0.7%포인트 이상 증가했으며, 이는 통계적으로 매우 유의미한 결과로 나타났다(p<0.0001). 반면 1인당 실질 국내총생산(GDP)과 실업률에는 어떠한 유의미한 영향도 미치지 못했다. 감세 조치 이후 중단기적으로 경제성장률이나 실업률은 0에 가까운 변화를 보이며 통계적 유의성을 확보하지 못했다. 이는 부유층 감세가 경제 전반에 활력을 불어넣을 것이라는 낙수효과 이론과는 정면으로 배치되는 결과다.그렇다면 반대로 부유층 대상 증세는 다른 사회 구성원들에게 부정적인 영향을 미칠까? ‘부자 증세는 부자들의 근로 및 투자 의욕을 꺾어 경기 침체를 불러와 결국 부자가 아닌 사람들에게도 피해를 준다’는 주장 역시 낙수효과 논리와 맥을 같이하며 자주 등장한다.





