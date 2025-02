외로운 10대, 30년 뒤 음모론에 빠질 확률 높아… “사회적 고립 막아야”[박재혁의 데이터로 보는 세상]

청소년기 외로움 많이 느꼈을수록

음모론은 집단 양극화를 심화시키고 사회적 불신을 조장한다. 일부 정치인들은 음모론을 악용해 지지 세력을 결집하고, 정치적 이득을 취하려는 행태를 보이기도 한다. 지난해 12월의 계엄 선포부터 최근의 서울서부지법 폭력 난입까지 부정선거론 같은 음모론들은 사실을 왜곡하고 공적 담론을 오염시키며 민주주의의 근간을 위협하고 있다.그렇다면 어떤 유형의 사람들이 음모론에 더 취약하며, 음모론에 빠진 사람들을 어떻게 설득할 수 있을까?첫 번째 연구(연구①)는 노르웨이 국민 2200여 명을 대상으로 무려 30년 가까이 추적 조사해 개인이 느끼는 외로움과 음모론적 세계관을 가지는 확률의 상관관계를 살펴봤다. 청소년기(1992년)부터 중년기(2020년)까지 5차례 외로움 정도를 측정하고, 마지막 시점에 음모론적 사고를 측정하는 설문을 진행했다.연구 결과, 청소년기에 높은 수준의 외로움을 보고한 사람들은 중년기에 음모론을 지지할 확률이 유의미하게 높았다(β=0.11, p<0.001). 뿐만 아니라 나이가 들면서 외로움을 더 많이 느낀 사람들 역시 중년기에 음모론적 세계관을 가질 확률이 높았다(β=0.17, p<0.001). 이러한 결과는 나이, 성별, 부모의 교육 수준, 정치적 성향, 우울증 및 불안 증상 등의 요인들을 통제한 후에도 여전히 유의미하게 나타났다. 즉, 외로움이라는 정서적 경험이 음모론에 대한 믿음에 영향을 미칠 수 있음을 시사하는 것이다.이 연구에서는 2200여 명의 미국인을 상대로 자신이 믿는 음모론과 그 이유를 자유롭게 서술하게 한 후 인공지능(AI)과 세 번의 대화를 나누도록 했다. 대화 주제는 참가자들이 믿는 음모론을 반박하는 내용(실험군)과 관련 없는 주제(대조군)로 구성됐다. 연구 결과, AI와 음모론 반박 대화를 나눈 실험군은 대조군에 비해 음모론에 대한 믿음이 평균 19.41%포인트 감소했으며, 이 효과는 2개월 후에도 지속됐다. 특히 2020년 미 대선 부정선거론, 코로나19 음모론 등 정치적으로 민감한 주제에 대한 믿음이 주로 약화됐으며, 음모론에 대한 확신이 강한 사람들에게도 효과가 유의미하게 나타났다. AI가 제시한 정보의 99.2%는 사실로 확인됐다.음모론자들과 대화하는 것은 상당한 시간과 에너지를 필요로 한다. 예를 들어, 지구 평면설처럼 과학적으로 전혀 근거가 없지만 나름의 논리와 숫자를 동원하는 음모론자와 대화하는 상황을 상상해 보라. 그럼에도 두 연구를 종합해 보면 다음과 같은 결론을 얻을 수 있다. 청소년기에 혹은 삶의 과정에서 사회적 고립을 경험하는 사람일수록 음모론에 빠지기 쉽지만, 음모론에 빠진 사람들이라도 주변 사람들이 인내심을 가지고 진솔하게 대화하며 과학적 근거를 제시한다면 그릇된 믿음을 바꿀 수 있다. 즉, 우리 사회는 음모론의 확산과 해결을 단순히 개인의 문제로 치부할 것이 아니라 사회안전망 차원에서 물질적 지원과 정신적 지지를 제공하는 시스템을 구축해야 한다. 음모론에 빠진 이들이 사회적 고립에서 벗어나 사회의 건강한 구성원으로 살아갈 수 있도록 돕는 것은 현대 복지의 중요한 과제 중 하나다.

