여름만 되면 다리 붓고 아프다? 하지정맥류 신호일 수도

하지정맥류 예방법은
기온 오르면 평소보다 혈관 확장
방치하면 혈관 굵어지고 통증
교사 등 ‘오래 서있는 직업’ 위험
다리가 자주 붓고 무겁거나 저린 증상이 있으면 단순 피로로 여기기 쉽다. 하지만 이러한 증상이 반복된다면 하지정맥류를 의심해 볼 필요가 있다. 특히 기온이 높아지는 여름철에는 혈관이 확장되면서 증상이 더욱 뚜렷해질 수 있어 주의가 필요하다.
하지정맥류는 다리 정맥 내벽에 있는 판막 기능이 약해지거나 손상돼 혈액이 심장 방향으로 원활하게 흐르지 못하고 역류하면서 발생하는 질환이다. 정맥 내 혈액이 고이면서 혈관이 늘어나고 꼬이게 되는데 시간이 지나면 피부 밖으로 울퉁불퉁하게 튀어나온 혈관이 관찰되기도 한다.
여름철에는 높은 기온으로 인해 혈관이 평소보다 확장된다. 이에 따라 정맥 내에 혈액이 머무는 시간이 길어지고 다리 부종이나 통증, 무거움 등의 증상이 심해질 수 있다. 휴가철 야외 활동 증가와 장시간 걷기, 오래 서 있는 생활도 증상 악화에 영향을 미친다.
하지정맥류는 성인에게 비교적 흔한 질환이지만 초기 증상이 뚜렷하지 않아 치료 시기를 놓치는 경우가 적지 않다. 초기에는 가느다란 실핏줄이 피부 표면에 보이거나 다리가 쉽게 붓고 저리는 정도로 나타난다. 발바닥이 화끈거리거나 종아리에 쥐가 자주 나는 증상을 호소하는 환자도 있다.
문제는 증상을 방치할 경우 병이 점차 진행된다는 점이다. 시간이 지나면서 혈관이 굵어지고 돌출되며 부종과 통증이 심해질 수 있다. 심한 경우 피부색이 갈색으로 변하는 색소침착이 나타나거나 피부염, 혈전성정맥염, 피부 궤양 등 합병증으로 이어질 수 있다. 일상생활의 불편뿐 아니라 삶의 질 저하를 초래할 수 있어 조기 진단과 치료가 중요하다.
하지정맥류의 대표적인 위험 요인으로는 장시간 서서 근무하는 직업, 오래 앉아 있는 생활 습관, 비만, 임신, 가족력 등이 꼽힌다. 교사, 간호사, 판매직 종사자처럼 오래 서 있는 직업군에서 흔히 발생하며 사무직처럼 오랜 시간 앉아 있는 경우에도 정맥 순환이 원활하지 않아 위험이 커질 수 있다.
여성은 임신과 호르몬 변화의 영향을 받기 때문에 남성보다 발생 위험이 큰 것으로 알려져 있다. 임신 중에는 혈액량이 증가하고 자궁이 커지면서 골반 정맥을 압박해 다리 정맥의 부담이 커진다. 여성호르몬 역시 혈관 벽을 이완시키는 작용을 해 정맥 확장에 영향을 줄 수 있다.
하지정맥류 진단은 증상 확인과 신체검사, 초음파 검사 등을 통해 이뤄진다. 특히 혈관 초음파검사는 정맥 내 혈액 역류 여부와 병변 범위를 확인할 수 있어 치료 계획을 세우는 데 중요한 역할을 한다.
치료는 증상의 정도와 혈관 상태에 따라 달라진다. 초기에는 걷기 운동과 체중 조절, 압박 스타킹 착용, 다리 올리기 등 보존 치료만으로도 증상 완화를 기대할 수 있다. 하지만 정맥 역류가 심하거나 통증과 부종이 지속되는 경우에는 적극적인 치료가 필요하다.
대표적인 치료법으로는 발거술과 국소 혈관 절제술, 혈관 경화요법, 레이저를 이용한 혈관 폐쇄술 등이 있다. 최근에는 최소 침습 치료가 발달하면서 절개 범위를 줄이고 회복 기간도 짧아졌다. 대부분 치료 후 빠른 일상생활 복귀가 가능하며 흉터도 거의 남지 않는다.
전문가들은 무엇보다 예방과 조기 발견이 중요하다고 강조한다. 같은 자세를 오랫동안 유지하지 말고 틈틈이 걷거나 종아리근육을 움직여 정맥 순환을 돕는 것이 좋다. 장시간 앉아 있거나 서 있어야 한다면 중간중간 스트레칭을 하고 다리를 심장보다 높게 올려 휴식을 취하는 것이 도움이 된다. 지나치게 꽉 끼는 옷이나 신발은 피하고 규칙적인 걷기 운동과 적정 체중 유지도 중요하다. 또한 고염식과 흡연, 과음은 혈관 건강에 악영향을 줄 수 있어 삼가는 것이 바람직하다.
이성호 고려대 안암병원 심장혈관흉부외과 교수는 “하지정맥류가 심해질 경우 심부정맥혈전증으로 이어질 위험도 있어 적절한 진단과 치료가 필요하다”며 “다리 부종이나 통증, 혈관 돌출 등의 증상이 나타난다면 병원을 찾아 전문의의 진단을 받고 자신에게 맞는 치료법을 선택하는 것이 중요하다”고 말했다.
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