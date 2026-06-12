한국파마 ‘금쪽같은 내 새끼’ 협찬…‘아동 ADHD 치료기기 스타 러커스 소개’

한국파마는 12일 오후 9시 방송되는 채널A ‘금쪽같은 내 새끼’에서 아동 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 디지털 치료기기 ‘스타러커스(STAR RUCKUS)’를 소개한다고 밝혔다.
스타러커스는 디지털 치료기기 전문기업 이모티브가 개발한 아동 ADHD 디지털 치료기기다. 한국파마는 스타러커스의 국내 판매·유통과 마케팅을 맡고 있으며, 의료기관 공급과 처방 환경 구축을 담당하고 있다. 금쪽같은 내 새끼는 아동의 행동과 발달, 부모의 양육 고민 등을 다루는 대표 프로그램이다.
스타러커스는 게임 기반 소프트웨어 의료기기로 ADHD 아동의 주의력과 실행기능 향상을 돕기 위해 개발됐다. 일반 게임이나 교육용 애플리케이션과 달리 의료진의 진료와 처방을 기반으로 사용된다. 스마트폰이나 태블릿을 통해 게임 형식의 인지 훈련을 진행할 수도 있다.
한국파마는 이번 제작 지원 및 협찬을 통해 스타러커스의 특징과 활용 가능성을 알릴 계획이다. 스타러커스는 유럽 의료기기 기준에 따른 소프트웨어 의료기기 등록을 마치고 해외 시장 진출 기반을 마련했다. 한국파마 관계자는 “ADHD 치료는 환자 상태에 따라 다양한 접근이 필요한 만큼, 디지털 치료기기가 새로운 치료 옵션으로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대한다”고 했다.
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