쿠팡 과징금 6247억, 개인정보유출 ‘역대 최대’

개보위 “관리 소홀”… SKT 4.6배 부과
개인정보보호위원회(개인정보위)가 지난해 대규모 개인정보 유출 사고를 낸 쿠팡에 총 6246억8100만 원의 과징금을 부과하기로 결정했다. 개인정보위가 부과한 과징금 가운데 역대 최대 규모다.
쿠팡 “법적절차 통해 대응해 나갈 것”
개인정보위는 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 브리핑을 열고 쿠팡에 개인정보 유출 사고에 대한 4235억7500만 원과 이용자 온라인 활동 기록 무단 수집에 대한 2011억600만 원을 합산한 과징금 6246억8100만 원과 과태료 1680만 원을 부과한다고 밝혔다. 쿠팡 자회사인 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)에도 과징금 2억4800만 원을 부과했다.
이번 과징금은 지난해 8월 SK텔레콤에 부과된 1347억9100만 원의 약 4.6배 규모다. 개인정보위는 인증서명키 관리 부실과 이상 트래픽 탐지 실패 등 안전조치 의무 위반으로 회원 약 3322만 명, 비회원 약 434만 명 등 총 3756만 명의 개인정보가 유출된 것으로 판단했다.
송경희 개인정보위 위원장은 “이번 사고는 고도의 해킹 방법이 아닌 쿠팡의 기본적인 안전관리 체계 미비 및 관리 소홀로 인해 발생했다”고 말했다. 쿠팡 측은 “개인정보위로부터 공식 의결서를 수령한 뒤 법적 절차를 통해 대응할 예정”이라고 밝혔다.
한재희 기자 hee@donga.com
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