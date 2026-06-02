[스타트업 브랜딩 가이드] 브랜딩을 잘했을 때 생기는 일

브랜딩은 대기업만의 전유물이 아닙니다. 스타트업과 소규모 조직일수록 브랜딩이 절실합니다. 기업 이미지를 정립하고 고객 접점을 늘려 실질적인 성과 향상에 기여하기 때문입니다. 하지만 대다수 창업자는 제한된 자원을 이유로 브랜딩을 뒷전으로 미룹니다. 이에 IT동아는 장종화 타이디비(Tidy-B) 대표와 함께 스타트업이 실무에 바로 적용할 수 있는 브랜딩 노하우를 공유합니다. 스타트업 브랜딩 가이드를 통해 효과적인 브랜딩을 구축하길 기대합니다.
많은 스타트업이 브랜딩을 시도한다. 하지만 브랜딩이 잘 됐을 때 어떤 효과가 있는지에 대해서는 정확히 알지 못하는 경우가 많다. 단순히 ‘이미지가 좋아진다’ ‘매출에 도움이 된다’ 정도로 짐작할 뿐이다. 브랜드와 비즈니스 성과를 오래 연구한 기관들은 이에 대해 고객 공감, 수익 창출, 인재 확보, 파트너십 구축 효과가 있다고 답한다. 이번 시간에는 지금까지 쌓아온 브랜딩 작업이 결국 무엇을 향하는지 알아본다.
좋은 브랜드에는 관심과 공감이 모인다
브랜딩이 잘 된 제품과 서비스는 고객이 먼저 찾는다. 브랜드에 끌리는 느낌이 있기 때문이다. 이 느낌의 정체는 공감이다. 고객이 브랜드의 가치, 말투, 방식에서 자신의 기준과 비슷하다고 느낄 때 공감이 생기고, 이 공감은 곧 관심이 된다. 고객의 공감은 가격 할인보다 오래간다. 할인은 한 번의 구매에 기여하지만, 공감은 반복 구매와 자발적 추천을 야기한다.
소비자 데이터 플랫폼 오픈서베이가 2024년 발간한 소비 트렌드 리포트에 따르면 국내 소비자의 구매 기준 중 ‘검증된 후기와 가치 일치’의 비중이 꾸준히 높아지고 있다. 가성비의 개념 자체가 단순 저가에서 ‘가치와 신뢰가 결합된 합리적 선택’으로 진화하고 있다는 것이다.
글로벌 리서치 기업 칸타가 2024년 발간한 브랜드 가치 분석은 브랜드의 힘을 ▲의미 있는 차별성(Meaningful Difference) ▲존재감(Presence) ▲미래 확장력(Future Power) 등 세 가지로 설명한다. 그중 의미 있는 차별성은 더 많은 사람이 구매하고, 더 높은 가격도 기꺼이 지불하도록 만드는 핵심 요인으로 꼽힌다. 브랜드가 단순히 알려지는 것을 넘어 ‘왜 이 브랜드여야 하는가’를 제시해야 한다는 의미다.
스타트업과 소상공인도 마찬가지다. 고객 관심은 광고비만으로 만들어지지 않는다. 고객이 처한 상황을 정확히 짚고, 그 상황에서 우리 브랜드가 어떤 도움을 주는지 분명히 말할 때 관심이 생긴다.
공감은 고객의 선택을 만들어 수익으로 이어진다
고객 공감이 쌓이면 만족도가 높아지고, 높은 만족도는 수익으로 이어진다. 고객이 만족하면 다시 구매할 가능성이 커진다. 불만이 줄면 응대 비용도 줄어든다. 만족한 고객이 주변에 추천하면 신규 고객을 얻는 비용도 낮아질 수 있다. 스타트업에 이 효과는 결코 작지 않다. 광고비를 많이 쓰기 어려운 작은 조직일수록, 만족한 고객의 재구매와 추천은 중요한 성장 동력이 된다.
물론 매출은 제품 품질, 가격, 유통, 시장 상황, 영업 실행 등 여러 요인의 영향을 받는다. 다만 좋은 브랜딩은 고객 만족을 만들고, 고객 만족은 수익 구조에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 말이다. 글로벌 브랜드 컨설팅 기업 인터브랜드의 2024년 보고서에 따르면 브랜드를 전략적 성장 자산으로 관리해 온 기업들은 그렇지 않은 기업에 비해 매출 성장에서 더 유리한 위치를 차지한다. 반면 장기적 브랜드 투자 없이 단기 성과에 집중한 기업들은 잠재적 가치를 실현하지 못하는 경우가 많다.
기업 철학에 공감한 뛰어난 인재가 모인다
좋은 인재는 회사를 고를 때 연봉과 복지만 보지 않는다. 이 회사가 어떤 문제를 풀고 있는지, 어떤 방식으로 일하는지, 자신이 그 방향에 공감할 수 있는지도 살핀다. 특히 스타트업은 대기업처럼 높은 연봉이나 안정성을 앞세우기 어렵다. 그래서 더 분명한 철학과 일하는 방식이 필요하다. ‘우리는 왜 이 일을 하는가’ ‘어떤 고객을 돕는가’ ‘어떤 기준으로 의사결정하는가’ 등이 보일 때 인재는 회사를 하나의 선택지로 받아들인다.
실제 데이터도 이를 뒷받침한다. 비즈니스 소셜미디어 플랫폼 링크드인이 진행한 조사에 따르면 구직자의 75%가 지원 전 해당 기업의 브랜드를 먼저 확인한다. 강한 고용주 브랜드를 가진 기업은 그렇지 않은 기업보다 50% 더 많은 지원자를 유치한다. 브랜드가 명확하면 지구 반대편에서도 이력서가 온다. 브랜딩을 잘하면 채용은 사람을 구하는 일이 아니라, 같은 방향으로 향하는 사람을 만나는 일이 된다.
브랜드 가치는 더 나은 파트너십을 만든다
사업은 혼자 성장하기 어렵다. 스타트업도 어느 순간 파트너가 필요하다. 유통 파트너, 투자자, 제휴사, 외주 제작사, 기술 협력사, 공공기관, 미디어 등 다양한 이해관계자와 협업해야 한다. 이때 브랜드는 상대방이 우리를 신뢰하는 데 드는 시간을 줄여주는 역할을 한다.
파트너는 협업을 검토할 때 단순히 제품만 보지 않는다. 이 회사가 약속을 지킬 수 있는지, 고객에게 어떤 평판을 갖고 있는지, 함께했을 때 어떤 이미지가 만들어질지 등을 함께 본다. 브랜드가 잘 정리되어 있으면 협업 제안도 더 빨리 이해된다. 파트너들도 결국 신뢰할 수 있는 브랜드를 선택할 수밖에 없다. 대형 패션 브랜드가 주목받는 디자이너와 협업하고, 대형 백화점이 화제가 된 맛집을 적극 유치하는 것도 같은 이유다. 브랜드의 명확성과 신뢰도가 파트너십의 문을 먼저 연다.
핵심 포인트 1. 강력한 브랜드는 고객의 관심과 공감을 얻는다. 가치관이 맞는 고객이 먼저 찾아오고, 만족한 고객은 자발적으로 추천한다. 2. 고객 만족도는 재구매와 추천으로 이어지며 수익 구조를 강화한다. 작은 브랜드일수록 만족한 고객이 어떤 광고보다 강력한 마케팅 수단이다. 3. 명확한 브랜드는 가치관이 맞는 인재를 먼저 불러온다. 채용 비용을 낮추고 조직이 같은 방향을 바라보게 하는 토대가 된다. 4. 일관되고 신뢰받는 브랜드는 더 나은 파트너십을 만든다. 고객만이 아니라 투자자, 유통사, 협업 파트너도 브랜드를 보고 판단한다.
오늘의 브랜딩 미션: 브랜딩 성과 셀프 진단
목표: 우리 브랜드가 고객, 인재, 파트너에게 실제로 어떤 결과를 만들고 있는지 점검한다.
소요 시간: 30분
실행 스텝 (4단계) 1. 고객이 가격 외의 요인으로 우리를 선택한 사례 3개를 찾는다. 2. 재구매, 추천, 후기, 상담 후 구매 전환 중 고객 만족을 보여주는 신호 3개를 확인한다. 3. 채용 공고와 회사 소개서에 기업 철학이 같은 방향으로 드러나는지 점검한다. 4. 기존 협업 제안서나 파트너 소개 자료를 펼쳐, ‘왜 우리와 함께해야 하는가’를 한 문장으로 써본다.
글 / 장종화 타이디비 대표 15년 경력의 브랜딩, 디자인, 마케팅 전문가. 삼성전자와 LG전자, 아디다스 등 100여 개 기업에 크리에이티브를 제공했다. 지난 2021년 타이디비(Tidy-B)를 창업하고, 스타트업 및 중소기업을 위한 AI 브랜딩 자동화 솔루션 ‘요비(Yo-B)’를 운영 중이다.
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