LG전자, 獨 프랑크푸르트 공항 신청사에 LED 사이니지 공급

LG전자가 글로벌 주요 공항에 잇따라 상업용 디스플레이를 수주, 공급하며 제품 경쟁력을 입증하는 모양새다.
LG전자는 4월 말 개항한 독일 프랑크푸르트 공항 3터미널에 대형 LED 사이니지 등 상업용 디스플레이 제품을 공급 완료했다고 14일 밝혔다. 공급한 LED 사이니지는 총 115m² 크기로, 프랑크푸르트 공항 3터미널 중앙 ‘마켓 플레이스(Market Place)’에 위치한다.
LG전자 LED 사이니지는 공장 등 안전이 중요한 곳에서 주로 쓰이는 부품을 적용하고, 화재 발생시 확산을 늦추도록 설계돼 별도의 추가 시공 없이 완성도 높은 안전성을 구현한 점이 특징이다. 유럽의 전기·전자 장비 화재 안전 기준인 ‘VdS 6024’와 안전·전자파 적합성 규정인 ‘CE-LVD/EMC’도 충족한다.
넓은 시야각을 제공한다는 점도 경쟁력 요소다. 다양한 각도에서도 감상할 수 있는 높은 가시성과 고화질로 광고 영상이나 해당 국가의 문화를 소개하는 다양한 종류의 콘텐츠도 표출할 수 있다.
아울러 꾸준한 연구개발을 통해 상업용 디스플레이의 내구성을 향상시키고 있으며, 공항 이용객들이 불편을 겪지 않도록 빠른 유지 보수를 제공하면서 안정적인 운영이 가능하도록 지원하고 있다.
LG전자는 이러한 품질 및 운영 역량을 앞세워 독일을 포함해 영국, 이탈리아, 헝가리 등 유럽뿐 아니라 한국, 미국, 아르헨티나, 호주, 아랍에미리트(UAE) 등에 위치한 주요 공항들에 상업용 디스플레이를 수주, 공급한 바 있다. 향후 ▲화질 기술 ▲고객 맞춤형 솔루션 ▲제품 라인업 확대 ▲자체 보안 시스템 ‘LG 쉴드(LG Shield)’ 적용 등으로 상업용 디스플레이 시장에서 리더십을 공고히 한다는 계획이다.
민동선 LG전자 MS사업본부 ID사업부장은 “공항을 비롯해 안정적인 운영과 유지보수가 중요한 공간에 특화된 맞춤형 솔루션으로 글로벌 상업용 디스플레이 시장에서 리더십을 공고히 할 것”이라고 말했다.
한편 LG전자의 LED 사이니지 기술은 크게 일반 LED 사이니지와 마이크로 LED 사이니지(매그니트) 두 라인으로 구분된다. 최상위 라인업이라고 볼 수 있는 LG 매그니트는 독자 기술인 ‘전면 블랙 코팅’을 적용해 기존 LED 사이니지 대비 더 깊은 블랙 표현이 가능해 명암비를 극대화할 뿐 아니라, LED 소자의 색 정확도도 높이고 외부 빛 반사를 줄일 수 있다.
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