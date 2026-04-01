“STEP으로 AI 직업 훈련 역량 강화하세요”

“고용노동부와 한국기술교육대 온라인 평생교육원이 운영하는 STEP(스마트 직업훈련 플랫폼) LMS(학습 관리 시스템) 서비스가 훈련 품질 향상에 큰 힘이 됐습니다. 양질의 콘텐츠와 영상 제작 장비, 학사 관리, 라이브 강의까지 통합 지원되니 교육 운영 완성도가 높아졌습니다. 더 많은 훈련기관이 STEP으로 품질을 향상하길 기대합니다.”
직업전문학교인 한국정보교육원 고현정 원장의 말이다. 이 기관은 2019년 스마트 혼합훈련 시범사업 때부터 STEP의 LMS 서비스를 이용하고 있다. LMS 서비스는 회원 관리, 훈련생 학습 모니터링, 수강 이력을 비롯한 정보는 물론 다양한 맞춤형 교육 프로그램까지 제공한다.
한국기술교육대 온라인 평생교육원은 직업훈련기관과 기업, 대학, 시도 교육청 등에 LMS와 컨설팅 서비스를 제공해 교육 훈련 운영의 내실을 기하고 있다. 현재까지 1260여 개 기관에서 112만 명 이상이 혜택을 봤다.
이차전지 제조 공정 자동화 장비 전문기업 ㈜원익피앤이도 2024년 STEP을 사내 교육 플랫폼으로 도입해 692개 온라인 과정을 개설한 이후 총 1420명이 수료했다. 원익피앤이 관계자는 “STEP을 활용해 직무 관련 전문 기술교육을 정규 훈련 체계에 반영하고 직원 개개인의 역량 향상과 실무 적응력 제고에 성과를 내고 있다”면서 “교육 품질은 유지하면서 연간 수천만 원에 이르는 교육 예산을 절감하는 비용 효율성과 콘텐츠 자율성, 교육 다양성을 동시에 얻는 효과가 났다”고 밝혔다. 오프라인 중심이던 신입사원 교육도 지난해 자체 개발 콘텐츠를 STEP 플랫폼에 등록, 활용해 사원들이 시간과 장소 제약을 받지 않고 반복 학습할 수 있도록 했다.
STEP은 민간에서 개발이 어려운 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터 등 디지털 신기술 및 다양한 공학 분야 온라인 학습 콘텐츠 2600여 개를 개발해 재직자와 구직자는 물론 국민 누구나 무상으로 평생 직업 능력 개발을 할 수 있도록 지원하고 있다. 현재까지 2400만 명이 STEP 콘텐츠를 학습했다.
글로벌화를 위해 STEP 사이트를 8개 국어로 제작했으며, 지난해부터 하나마이크론 베트남 법인 직원 2000여 명에게 반도체 패키징 기술, 산업안전보건 등 11개 교육 과정을 제공하고 있다.
또 ‘AI 3대 강국 도약’ 국정 과제에 발맞춰 AI 인재 양성을 본격화했다. 지난해 9∼10월 고용노동부와 함께 ‘AI 리터러시(문해력) 기초’ ‘다양한 AI 서비스 활용 기초’ ‘사무직과 마케팅 직군의 AI 리터러시 향상하기’ 등 4개 콘텐츠를 제공했고, 올해는 주요 산업별 AI 융복합 콘텐츠 24개 과정을 추가해 5월부터 국민에게 공개한다. STEP AI 콘텐츠는 모두 138개가 됐다.
특정 산업과 직무 분야 전문성과 AI 기술을 융합해 업무 프로세스 개선과 문제 해결 역량을 향상하기 위한 주요 산업별 AI 융복합 콘텐츠 24개 과정은 크게 두 부분으로 구성된다. 경영, 디자인, 제조 생산성과 품질 등 5개 분야 7개 과정과 기계, 전기전자 같은 주요 6대 산업 AI+X(특정 전문 분야) 17개 콘텐츠다.
유길상 한국기술교육대 총장은 “4차 산업혁명과 급속한 AI 발전 시대에는 AI 기본 소양 교육을 넓히고 디지털 학습 격차를 해소하기 위해 쉽게 배울 수 있는 e러닝 콘텐츠가 필요하다”며 “누구나 평등하게 AI 교육에 접근할 수 있도록 했다”고 말했다.
STEP은 지난달 사이트 사용자 인터페이스(UI)/사용자 경험(UX) 등 수요자 중심 학습 플랫폼으로 전면 개편했다.
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