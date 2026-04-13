[주간투자동향] 위플로, 55억 원 규모 시리즈A 투자 유치 外

바야흐로 스타트업 시대입니다. 2010년부터 불어온 국내 스타트업 열풍은 꾸준히 거세졌고, 대한민국은 어느새 유니콘 기업 11개를 배출한 세계 5위 스타트업 강국으로 자리매김했습니다. 쿠팡, 우아한형제들, 야놀자, 블루홀 등 경쟁력을 갖춘 스타트업이 우리 실생활 속으로 파고들었고, 지금 이 순간에도 성공을 꿈꾸는 수많은 스타트업이 치열한 경쟁 속에서 도전하고 있습니다. 이에 IT동아가 이러한 국내 스타트업의 현장을 [주간투자동향]으로 정리해 제공합니다.
위플로, 55억 원 규모 시리즈A 투자 유치
인공지능(AI) 기반 진단 솔루션 기업 위플로가 55억 원 규모 시리즈A 투자를 유치했다. 위플로의 누적 투자금은 118억 원이다.
위플로는 퓨전 센서 기반 하드웨어와 AI 기반 데이터 분석 소프트웨어를 결합해 모빌리티 이상 징후를 사전에 감지하고 고장을 예측하는 솔루션을 개발한다. 해당 솔루션은 생산 단계의 품질 검사부터 운용 과정의 상태 진단까지 폭넓게 적용할 수 있으며, 장비 상태를 데이터 기반으로 분석해 문제를 사전에 식별한다.
해당 솔루션은 국방 및 공공 분야에서 검증 완료했다. 위플로는 육군 교육사령부와 드론 운용 장비 점검 솔루션 관련 전투실험사업을 수행해 유효성 판정을 받았으며, 방위사업청이 선정한 ‘방산혁신기업 100’에도 이름을 올렸다. 폴란드 방산 기업 WB일렉트로니스와의 협력을 통해 해외 방산 시장 진출 기반도 마련했으며, 국토교통부 드론 배송 실증사업의 일환으로 지자체 19곳, 전국 38개 거점에 배송점 152개를 구축하고 AI 점검 패드 29기를 운영 중이다.
위플로의 진단 기술은 스마트 점검 패드 ‘버티핏(verti-Pit)’ 시리즈에 적용돼 제조 및 운용 환경 전반에서 활용되고 있다. 위플로는 이를 통해 축적한 데이터를 바탕으로 예지 정비 모델 고도화와 빅데이터 기반 플랫폼 확장도 추진하고 있다.
위플로는 이번 투자금을 활용해 예지 정비 AI 모델을 고도화하고, 데이터 기반 통합 분석 플랫폼 구축에 나설 계획이다. 개별 장비 단위 점검을 넘어 다양한 모빌리티 데이터를 통합적으로 분석 및 관리하는 구조를 마련한다는 방침이다.
김의정 위플로 대표는 “모빌리티 산업은 제조 및 운영의 전주기 데이터를 통합해 제품 사이클 효율을 높이는 방향으로 빠르게 전환되고 있다”라며 “위플로는 진단 기술과 데이터를 기반으로 향후 피지컬 AI 기반 사업으로 확장하고, 모빌리티 산업 특화 버티컬 AI 영역을 구축해 나갈 계획”이라고 말했다.
피직스에이아이, 시드 투자 유치
비전 AI 기반 실외 모바일 로봇 서비스 기업 피직스에이아이가 서울대기술지주로부터 시드 투자를 유치했다.
피직스에이아이는 차량 및 번호판 인식 기술, 가반 하중 100kg의 실외 범용 모바일 로봇을 활용해 주차 관리, 청소, 제설 등 다양한 서비스 기술을 개발하고 있다. 인력 의존도가 높은 시설 관리 현장에 로봇 자동화를 도입해 비용과 효율 문제를 동시에 해결하는 것이 목표다.
피직스에이아이는 이번 투자 유치를 통해 기술 개발 속도를 높이고 시장 진출 시점을 앞당길 계획이다. 특히 비전 AI 기반 인지 기술과 실외 범용 모바일 로봇 플랫폼 고도화를 통해 시설 관리 서비스 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
목승환 서울대기술지주 대표는 “피직스에이아이는 로봇 하드웨어와 AI 소프트웨어를 모두 내재화한 팀으로, 실제 현장에서 발생하는 문제를 정확히 이해하고 해결할 수 있는 역량을 갖추고 있다”라며 “우리 일상과 가까운 공간에서 실질적인 불편을 해소하는 서비스를 만들어가고 있다는 점에서 이 팀의 방향성에 확신을 가지고 투자를 결정했다”라고 말했다.
김종원 피직스에이아이 대표는 “로봇 산업에 대한 관심은 높아졌지만, 현실적인 문제 해결에 집중하는 접근은 상대적으로 주목을 덜 받고 있다”라며 “이번 투자 유치를 계기로 로봇과 사람이 협업하는 서비스 모델을 빠르게 구축하고, 매출을 만들어가며 꾸준히 성장해 나가겠다”라고 말했다.
에듀싱크, 시드 투자 유치
공교육 디지털전환 솔루션 기업 에듀싱크가 뉴패러다임인베스트먼트로부터 시드 투자를 유치했다.
에듀싱크는 실시간 협업 수업 플랫폼 ‘클래스메이트(KlassMate)’를 개발 및 운영하고 있다. 클래스메이트는 전자칠판과 교사용 PC, 학생용 태블릿을 하나의 수업 환경으로 연결해 필기 내용과 수업 콘텐츠를 실시간 공유하도록 지원하는 플랫폼이다. 저지연 메시징 기술을 기반으로 다수 사용자가 동시 접속하는 환경에서도 필기 데이터를 빠르게 동기화하며, 별도 프로그램 설치 없이 웹 기반으로 작동하고 6자리 코드 입력만으로 접속하는 등 사용 편의성을 높인 것이 특징이다.
에듀싱크는 향후 축적한 학습 데이터를 바탕으로 수업 설계 및 평가 기능을 지원하는 ‘AI 클래스룸 코파일럿(AI Classroom Copilot)’을 도입하고, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델로 사업 영역을 확대할 계획이다.
박제현 뉴패러다임인베스트먼트 공동대표는 “에듀싱크는 교육 현장의 디지털 인프라 확대 흐름 속에서 실제 수업 활용도를 높일 수 있는 솔루션을 제시하는 팀”이라며 “기술 완성도와 시장 적용 가능성을 바탕으로 향후 국내외 교육 시장에서 성장 여력이 있다고 판단했다”라고 말했다.
권가원 에듀싱크 대표는 “공교육 시장에서 제품 경쟁력을 검증한 뒤 사교육과 해외 시장까지 단계적으로 확장할 계획”이라며 “기술을 통해 교육 현장의 효율성과 학습 경험을 함께 높이는 방향으로 서비스를 고도화하겠다”라고 밝혔다.
프로밸리, 시드 투자 유치
사이버보안 스타트업 프로밸리가 블루포인트파트너스로부터 시드 투자를 유치했다. 프로밸리는 블루포인트파트너스가 운영하는 기술 창업자 액셀러레이팅 프로그램 긱스스쿨(Geek‘s School) 시즌2에 참여하고 있다.
프로밸리는 소프트웨어 개발 과정에서 보안 취약점을 찾아내는 코드 분석 도구의 고질적 문제를 AI로 해결하는 기업이다. 기존 코드 분석 도구는 실제로는 문제가 없는 코드를 위험하다고 잘못 판정하는 오탐률이 60~80%에 달한다. 코드를 직접 실행하지 않고 분석하기 때문이다. 프로밸리의 ‘오토프루프(AutoProof)’는 AI가 실제 공격 코드를 생성하고 격리된 환경에서 직접 실행해 진짜 위협 여부를 판별한다. 이를 통해 오탐률을 2% 수준까지 낮췄다. 프로밸리는 긱스스쿨 참여 기간 중 증권사와 첫 유료 계약을 체결하며 시장 수요를 검증했다.
안휘재 블루포인트파트너스 심사역은 “프로밸리 팀은 긱스스쿨을 통해 오펜시브 보안이라는 전문성을 제품 경쟁력으로 빠르게 전환했다”라며 “글로벌 규제 강화와 AI 코드 생성 확산이 교차하는 지금이 프로밸리에게 가장 중요한 시점”이라고 말했다.
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