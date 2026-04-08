소통도구에서 스마트 협업툴로 진화… 세일즈포스, ‘맞춤형 AI’ 슬랙봇 첫 공개

한국형 비즈니스 맥락 이해하는 맞춤형 AI 에이전트 공개
단순 메신저 탈피해 사람과 에이전트, 데이터 통합한 업무 운영체제
당근·배달의민족 등 혁신 기업들, 실무 적용 통한 생산성 향상 입증
“신뢰 기반 데이터로 기업용 AI 실질적 비즈니스 가치 창출할 것”
세일즈포스가 8일 서울 콘래드 호텔에서 기자간담회를 열고, 맞춤형 인공지능(AI) 조력자인 슬랙봇(Slackbot)을 국내 시장에 정식으로 선보였다. 이번 발표는 슬랙을 단순한 소통 창구가 아닌 사람과 AI, 데이터가 유기적으로 맞물려 돌아가는 에이전틱 엔터프라이즈(Agentic Enterprise)의 핵심 거점으로 구축하겠다는 전략을 담고 있다.
박세진 세일즈포스 코리아 대표는 이날 슬랙을 에이전틱 업무 운영체제(Agentic Work OS)로 새롭게 정의했다. 기업 내부에 축적된 방대한 비즈니스 데이터를 바탕으로, AI 에이전트가 구성원의 직무와 특성에 맞춰 실질적인 업무 처리를 돕는 동료 역할을 수행하게 하겠다는 취지다.
슬랙봇은 세일즈포스의 통합 데이터 기반을 토대로 구동된다. 조직 내 개별 사용자의 역할을 학습하여 최적화된 지원을 제공하는 것이 핵심이다. 주요 기능으로는 회의 기록을 자동으로 정리하고 고객 관리(CRM) 데이터와 연동해 후속 과제를 제안하는 미팅 인텔리전스, 여러 업무용 애플리케이션을 단일 환경에서 처리할 수 있도록 돕는 데스크톱 어시스턴트 등이 포함됐다.
또한 슬랙봇은 대화형 인터페이스를 통해 복잡한 업무를 통합한다. 별도의 데이터 이동 없이도 슬랙 안에서 영업 기회를 갱신하거나 고객 응대 담당자를 배정하는 등 주요 업무를 즉각 처리할 수 있다. 심층 조사 기능과 음성 입력, 사용자의 업무 방식을 기억하는 메모리 기능이 더해져 개인화된 업무 지원 수준을 한층 높였다.
현장에서는 국내 기업들의 구체적인 혁신 사례도 공유됐다. 당근마켓은 사내 AI 에이전트 카비(Karby)를 슬랙과 연동해 데이터 분석 및 의사결정 이력 탐색에 활용하고 있다. 당근마켓 관계자는 슬랙이 조직의 살아있는 기억 저장소 역할을 하며 업무의 맥락을 보존하는 핵심 기반이 되고 있다고 평가했다.
우아한형제들 역시 슬랙을 통해 글로벌 조직 및 외부 파트너와 긴밀하게 소통하고 있다. 특히 반복되는 문의를 자동화된 워크플로우로 해결하는 등 운영 효율화 단계로 진입했다는 설명이다. 슬랙봇 도입을 통해 신규 구성원의 적응을 돕고 정보 파악에 소요되는 비용을 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 내다봤다.
박세진 대표는 기업들이 이제 단순한 기술 검증을 넘어 실제 사업적 성과를 도출해야 하는 시점에 도달했다고 진단했다. 그는 세일즈포스의 보안 체계인 트러스트 레이어와 강력한 데이터 기반을 바탕으로 한국 기업들이 AI 시대에 걸맞은 경쟁력을 확보할 수 있도록 전방위적인 지원을 이어가겠다고 강조했다.
한편 세일즈포스에 따르면 슬랙봇 활용 이후 임직원 1인당 하루 평균 90분의 업무 시간을 절감하는 효과가 나타난 것으로 분석됐다. 이는 팀 단위로 주간 최대 20시간에 달하는 생산성 개선으로 이어지며, AI 기반 슬랙 애플리케이션의 성장세도 전년 대비 가파르게 상승하고 있다.
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