“살 빠졌는데 머리 빠진다?”…GLP-1, 탈모 시장 흔든다

체중감량 치료제(GLP-1) 확산이 탈모와 피부 탄력 저하 등 외모 변화 논란을 넘어 새로운 소비 시장을 만들고 있다. 빠른 체중 감소 이후 나타나는 신체 변화에 대응하기 위한 헤어·스킨케어 제품 수요가 동시에 늘고 있다는 분석이다.
7일(현지시간) 비즈니스 인사이더에 따르면 미국 뷰티 유통업체 얼타 뷰티(Ulta Beauty)의 최고경영자(CEO) 케시아 스틸먼은 “GLP-1 사용자들 사이에서 탈모 관리 제품과 피부 탄력 관련 제품 수요가 증가하고 있다”고 밝혔다. 체중이 급격히 줄면서 머리카락이 빠지거나 피부가 처지는 현상이 나타나고, 이를 보완하려는 소비가 늘고 있다는 설명이다.
GLP-1 계열 약물은 원래 당뇨 치료제로 개발됐지만, 식욕 억제 효과가 확인되면서 체중감량 용도로 빠르게 확산됐다. 대표적으로 위고비, 오젬픽 등이 있다. 미국에서는 전체 인구의 약 10%가 이 계열 약물을 복용하고 있는 것으로 추산된다.
이러한 발언은 사업 구조와도 맞닿아 있다. 회사의 2025년 연간 매출은 약 123억9000만 달러로 전년 대비 11.8% 증가했다. 이 가운데 스킨케어·웰니스·헤어케어 부문이 전체의 43%를 차지한다. 탈모와 피부 탄력 관련 수요 증가는 핵심 매출 영역과 직접 연결되는 셈이다.
스틸먼 CEO는 GLP-1 사용자들이 찾는 제품군이 노화 관련 제품과 일부 겹친다고 설명했다.
● 왜 ‘탈모’가 함께 늘까…급격한 체중 감소의 영향
탈모가 직접적인 약물 부작용인지에 대해서는 해석이 엇갈린다. 임상시험에서는 일부 약물에서 약 3% 수준의 탈모가 보고된 바 있다. 다만 전문가들은 이를 약물 자체보다는 급격한 체중 감소에 따른 ‘휴지기 탈모’ 현상으로 보는 경우가 많다.
체중이 빠르게 줄어들면 신체는 에너지 사용을 줄이기 위해 모발 성장 주기를 일시적으로 멈추는 방향으로 반응할 수 있다. 이 과정에서 머리카락이 평소보다 많이 빠지는 현상이 나타난다. 영양 섭취 감소, 단백질 부족, 스트레스 등도 영향을 미칠 수 있다.
● “얼굴이 꺼진다”…필러·탄력 시장까지 확대
피부 변화 역시 같은 맥락에서 나타난다. 단기간 체중 감소는 얼굴 지방 감소로 이어지며 이른바 ‘오젬픽 페이스’로 불리는 꺼짐 현상을 만들 수 있다. 이에 따라 보습, 탄력 강화 제품뿐 아니라 필러 등 시술 수요도 함께 증가하는 추세다.
스위스 제약사 갈더마는 체중감량 치료제 확산 이후 얼굴 볼륨을 보완하기 위한 필러 수요가 증가하고 있다고 밝힌 바 있다. 빠르게 변한 신체에 맞춰 외모를 보정하려는 소비가 새로운 시장으로 연결되고 있는 셈이다.
● 몸이 바뀌면 소비도 바뀐다…뷰티·패션 시장 재편 신호
변화는 패션 시장에서도 나타난다. 체중이 줄어든 소비자들이 기존 옷을 수선하거나 새로 구매하면서 관련 서비스 수요도 증가하고 있다. 실제로 일부 재단사들은 고객들이 옷 전체를 줄이기 위해 다시 방문하는 사례가 늘고 있다고 전했다.
업계에서는 이를 단순한 유행이 아니라 신체 변화가 소비 패턴을 재구성하는 현상으로 보고 있다. 탈모 관리, 피부 탄력, 보습, 시술 등 기존에 분리돼 있던 시장이 GLP-1 사용자라는 공통 수요층을 중심으로 재편되고 있다는 분석이다.
다만 전문가들은 GLP-1 약물과 탈모, 피부 변화 간의 직접적인 인과관계는 명확하지 않다고 지적한다. 개인에 따라 증상이 나타나지 않는 경우도 많고, 급격한 체중 감소 과정에서 나타나는 현상으로 보는 해석도 적지 않다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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