은행잎 추출물 더해 인지력-기억력 개선

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CJ웰케어 닥터뉴트리 메모리메이트

중장년층을 중심으로 두뇌 건강관리에 대한 관심이 높아지는 가운데 건강기능식품 ‘닥터뉴트리 메모리메이트’가 주목받고 있다. 과학적으로 검증된 기능성 원료인 포스파티딜세린과 은행잎 추출물을 기반으로 인지력과 기억력 개선에 도움을 줄 수 있다는 점이 특징이다.

닥터뉴트리 메모리메이트는 인지력 개선 기능성 원료인 포스파티딜세린과 기억력 및 혈행 개선 기능성 원료인 은행잎 추출물을 함께 함유했다. 여기에 항산화 작용을 하는 비타민 E를 더해 인지력·기억력·혈행·항산화를 동시에 관리할 수 있도록 설계됐다.

제품에 사용된 포스파티딜세린은 100% 식물성 원료에서 추출된 성분으로 식품의약품안전처로부터 노화로 인해 저하된 인지력 개선에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료로 인정받았다. 특히 대두에 약 0.001%만 존재하는 미량 성분을 국내 제조 공법으로 추출해 지표 성분 손실을 최소화한 것이 특징이다. 국내 생산 포스파티딜세린 가운데 높은 순도를 구현했다는 설명이다.

포스파티딜세린은 뇌세포와 세포막을 구성하는 인지질의 일종으로 신경세포막에 분포하며 뇌 기능 유지에 관여한다. 65∼78세 노인 15명이 하루 300㎎을 12주간 섭취한 인체적용시험 결과 학습 인지력과 이름-얼굴 연계 인식 능력, 안면 인식 능력이 향상된 것으로 나타났다.

이 제품에는 포스파티딜세린이 1일 섭취량 기준 300㎎ 함유돼 있으며 은행잎 추출물 플라보놀배당체도 식약처 기준 최대 함량으로 배합됐다. 비타민 E 역시 1일 영양성분 기준치 100% 수준으로 포함돼 항산화 기능까지 더했다.

하루 한 번 섭취로 네 가지 기능을 동시에 관리할 수 있는 점이 장점으로 인지력과 기억력 저하를 느끼는 중장년층 및 노년층을 중심으로 관심이 높다.

CJ웰케어 건강케어센터를 통한 전화 주문으로 구매할 수 있으며 사은품도 제공한다. 24시간 상담 및 주문
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