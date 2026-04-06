[신차공개] BMW ‘4시리즈 컨버터블 2종’·JLR ‘레인지로버 SV 블랙’ 출시

BMW코리아가 4월 온라인 한정 에디션으로 ‘4시리즈 컨버터블 2종’을 출시했다. JLR코리아는 플래그십 SUV ‘레인지로버 SV 블랙’을 선보이며 초고가 럭셔리 SUV 라인업을 확장했다.
BMW “계절·희소성 결합”…4시리즈 컨버터블 한정판
BMW는 4시리즈 컨버터블을 기반으로 외장 색상과 사양을 차별화한 온라인 전용 한정 모델 2종을 선보였다. 각각 15대만 판매되는 구조로, 단순 옵션 구성이 아니라 구매 경험 자체에 희소성을 더한 것이 특징이다.
상위 모델인 M440i xDrive 컨버터블은 직렬 6기통 가솔린 엔진과 48볼트 마일드 하이브리드 시스템을 바탕으로 392마력의 출력을 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 4.8초 만에 도달하는 성능을 지녔다.
여기에 감쇠력을 조절하는 어댑티브 M 서스펜션과 코너링 성능을 극대화하는 M 스포츠 디퍼렌셜을 적용, 주행 질감을 보다 적극적인 방향으로 설정했다. 코너에서는 차체를 단단히 지지하고, 가속 시에는 즉각적인 토크 전달로 응답성을 끌어올린다. 단순히 바람을 즐기는 차가 아니라, 주행 자체의 재미를 강조한 구성이다.
외관은 미네랄 화이트 컬러와 19인치 바이컬러 휠 조합으로 밝고 경쾌한 이미지를 강조했다. 동시에 블랙 하이글로스 디테일과 후면 디자인 요소를 통해 스포티한 긴장감을 유지했다. 실내에서는 모카톤 가죽과 카본 트림, 크리스털 소재 조작계를 조합해 고급감과 퍼포먼스 감성을 동시에 전달한다.
420i 컨버터블은 성격이 다르다. 190마력 가솔린 엔진과 마일드 하이브리드 시스템을 기반으로, 일상 주행과 오픈 톱 감성을 균형 있게 가져가는 데 초점을 맞췄다.
아틱 레이스 블루 외장은 개방감을 시각적으로 강조하며, 아이보리 내장과 결합해 보다 밝고 여유로운 분위기를 만든다. 여기에 M 스포츠 브레이크와 19인치 휠을 적용, 기본적인 주행 안정성도 확보했다.
두 모델 모두 오픈 톱 구조 특성에 맞춰 정숙성과 차체 강성을 보완하는 설계가 적용됐다. 주행 중 외부 소음 유입을 최소화하면서도, 루프 개방 시에는 자연스럽게 바람과 소리를 받아들이는 균형을 맞춘 것이 특징이다.
BMW는 하나의 컨버터블 라인업 안에서도 퍼포먼스 중심(M440i)과 감성 중심(420i)으로 성격을 분리해 소비자 선택 폭을 넓혔다.
가격은 M440i xDrive 컨버터블이 9920만 원, 420i 컨버터블이 8040만 원이다. 두 차량 모두 15대만 한정 판매하며 BMW 코리아의 온라인 판매 채널인 BMW 샵 온라인을 통해 구매할 수 있다.
레인지로버 SV 블랙…감각을 확장한 플래그십 SUV
JLR코리아가 선보인 레인지로버 SV 블랙은 기존 럭셔리 SUV의 접근 방식과는 결이 다르다. 단순한 고급 소재나 디자인을 넘어, 차량 내부에서의 감각 경험 자체를 확장하는 데 초점을 맞췄기 때문이다.
대표적인 요소가 ‘센서리 플로어’다. 바닥에 내장된 트랜스듀서가 음악과 연동해 진동을 전달하며, 탑승자는 소리를 귀로 듣는 동시에 몸으로 느끼게 된다. 기존 오디오 시스템이 청각 중심이었다면, 이 시스템은 촉각까지 확장된 형태다.
이 기술은 바디 앤 소울 시트와 결합되며 웰니스 기능으로 이어진다. 단순한 편의 장비를 넘어, 탑승자의 긴장을 완화하고 휴식을 유도하는 공간 경험으로 발전한 구조다.
외관은 나르빅 글로스 블랙 컬러를 중심으로 구성됐다. 전면 그릴과 레터링, 휠, 브레이크 캘리퍼 등 디테일 전반을 블랙 톤으로 통일해 존재감을 강조하면서도, 과도한 장식 없이 절제된 이미지를 유지했다. 이른바 ‘스텔스 럭셔리’에 가까운 접근이다.
측면에서는 23인치 휠이 차체 비율을 강조하며, 후면에는 블랙 세라믹 소재가 적용된 SV 라운델이 브랜드 정체성을 드러낸다. 각 요소는 개별적으로 드러나기보다, 전체적인 톤 안에서 일관된 인상을 형성한다.
실내 역시 같은 방향성을 따른다. 에보니 가죽과 블랙 버치 베니어, 새틴 마감 등을 조합해 시각적인 화려함보다 촉감과 질감 중심의 고급감을 구현했다. 스티치와 이음매를 최소화한 시트 설계는 표면의 완성도를 높이며, 조명과 소재의 대비를 통해 차분한 분위기를 만든다.
파워트레인은 615마력 V8 엔진을 기반으로 구성했다.
JLR코리아 관계자는 “대형 SUV에 요구되는 정숙성과 승차감을 유지하면서도 충분한 가속 성능을 확보했다”며 “공기 서스펜션을 기반으로 한 하체 세팅은 노면 상황에 따라 차체 움직임을 조절하며, 장거리 주행 시에도 안정적인 승차감을 제공한다. 고속 주행에서는 차체를 낮춰 안정성을 확보하고, 저속이나 험로에서는 차고를 높여 활용성을 높이는 구조를 적용했다”고 설명했다.
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