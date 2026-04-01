삼성바이오로직스, 美록빌 생산시설 인수 완료… 글로벌 생산능력 84만5000리터 확보

삼성바이오로직스가 미국 메릴랜드주 록빌 소재 바이오의약품 생산시설 인수를 완료했다. 이번 인수로 회사는 미국 내 첫 생산거점을 확보하며 글로벌 CDMO(위탁개발생산) 경쟁력을 한층 강화하게 됐다.
이번에 인수한 록빌 시설은 6만 리터(L) 규모로, 인천 본사 캠퍼스의 기존 생산능력과 합산해 삼성바이오로직스의 글로벌 총 생산능력은 84만5000리터로 늘어났다.
삼성바이오로직스는 인천과 록빌 양 거점 간 통합 작업을 통해 기존 생산 제품의 안정적인 공급을 유지하는 동시에 신규 수주 확대도 본격화할 방침이다. 또한 중장기 수요와 가동 상황을 고려해 록빌 시설의 생산능력 확대 및 기술 고도화를 위한 추가 투자도 검토 중이다.
존 림 삼성바이오로직스 대표는 “이번 인수는 글로벌 생산거점 확대를 위한 의미 있는 진전”이라면서 “록빌 시설의 전문 인력과 함께 운영 연속성을 유지하고 안정적인 공급 체계를 이어가겠다”고 말했다.
삼성바이오로직스는 이번 미국 현지 생산거점 확보를 발판으로 북미 고객사 대응력을 높이고 글로벌 바이오의약품 시장에서의 입지를 더욱 넓혀 나갈 계획이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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