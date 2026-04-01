AI 기반 신약-비만치료제… K바이오 ‘차세대 전쟁’ 돌입

[Bio 의약] [유한양행]‘제2-제3 렉라자’ 도전
[㈜보령]복합 치료제 6월부터 출시
[GC메디아이]‘메디컬 OS’ 전환
[휴메딕스]에스테틱 제품 다변화
[동국제약]18년째 잇몸병 캠페인
《국내 제약·바이오 기업들이 신약 후보물질 발굴과 임상 진전, 대형 기술이전 성과를 잇달아 내며 연구개발 역량을 입증하고 있다. 특히 인공지능(AI) 기반 신약 개발, 세포·유전자치료제, 항체신약, 비만치료제 등에서 연구개발 역량이 빠르게 축적되며 기술 경쟁력을 입증하고 있다. AI를 활용한 병의원 운영 시스템 개발로 진료 효율을 높인 사례도 눈에 띄며 메디컬 에스테틱은 K뷰티와 함께 글로벌 트렌드와 제품 혁신을 주도하고 있다.》
유한양행이 독자 개발한 ‘렉라자’는 2024년 존슨앤드존슨 ‘리브리반트’와의 병용 요법으로 국산 항암제 최초로 미국 식품의약국(FDA)의 문턱을 넘으며 한국 제약의 위상을 끌어올렸다. 유한양행은 ‘제2, 제3의 렉라자’를 탄생시키기 위해 비알코올성 지방간염 치료제와 이중항체 항암제는 물론 알레르기 치료제 및 HER2 양성 고형암 치료제 등 항암과 대사·면역질환을 아우르는 글로벌 임상에 박차를 가하고 있다.
㈜보령은 1992년 ARB 계열 고혈압 신약 개발을 시작해 18년간 500억 원의 투자를 바탕으로 2011년 ‘카나브’를 첫 출시했다. 보령은 피마사르탄과 ‘다파글리플로진’의 복합제 임상을 통해 고혈압·당뇨 치료제를 개발하는 등 카나브 제품군을 확대하고 있다. 피마사르탄과 아토르바스타틴, 에제티미브를 결합한 고혈압·고지혈증 치료제인 ‘카나브젯’이 오는 6월 출시를 앞두고 있으며 다른 복합제도 출시를 이어갈 예정이다.
SK바이오사이언스는 지난 1월 송도 R&PD 센터로 본사와 연구소를 이전하며 연구(R), 공정개발(P), 파일럿 생산(D)을 하나로 연결한 통합 개발 거점을 구축했다. 사노피와 공동 개발 중인 21가 폐렴구균 백신 ‘GBP410’은 글로벌 임상 3상이 순항 중이다. SK바이오사이언스는 연내 범용 코로나 백신, 차세대 폐렴구균 백신, 조류독감 백신 등에 대한 IND(임상시험계획) 신청과 임상 진입을 순차적으로 추진할 계획이다.
GC메디아이는 AI 기반 ‘메디컬 OS(운영체계)’ 기업으로의 전환에 속도를 내고 있다. 회사는 최근 AI 기반 진료 및 운영 자동화 솔루션인 ‘의사랑AI’의 상용화 로드맵과 차세대 오픈 플랫폼 ‘의사랑AI 2.0’ 구축 전략을 공개하고 7월 상용화한다. 의료진은 최신 의료 지식을 실시간으로 지원받아 진단과 처방에 활용한다. 또 진료 기록 자동 작성과 반복 입력 최소화를 통해 업무의 효율을 높여 환자 진료에 전념할 수 있다.
휴온스그룹 휴메딕스는 ‘엘라비에 리투오’의 매출 성장에 힘입어 에스테틱 제품군을 다변화했다. 에스테필은 PDLLA 필러로 휴메딕스가 국내 공식 판권을 확보하며 스킨부스터 포트폴리오를 확장했다. 다양한 적응증에 도움을 주기 위해 콜라겐, 폴리뉴클레오타이드나트륨, 폴리락틱애시드를 결합한 필러 제품도 개발 중이다. PN·히알루론산(HA) 복합 필러 ‘벨피엔’ 임상을 완료해 올해 상반기 품목허가를 준비 중이다.
2025년 국내에서 가장 많은 판매액을 기록한 멀티비타민은 ‘오쏘몰’로 2023년부터 3년 연속 1위를 유지했다. 오쏘몰의 국내 공식 수입사인 동아제약은 2020년 대표 제품 ‘이뮨’을 론칭하며 브랜드를 알렸다. 이후 올인원 멀티비타민 ‘바이탈 m’과 ‘바이탈 f’를 출시하며 라인업을 확장했다. 오쏘몰은 100% 독일에서 엄격한 품질관리를 기반으로 생산되며 한국인의 영양 특성을 고려한 포뮬레이션을 적용해 차별화를 더했다.
동국제약은 대한치주과학회와 ‘삼(3)개월마다 잇(2)몸을 사(4)랑하자’는 의미로 3월 24일을 ‘잇몸의 날’로 제정하고 2009년부터 잇몸병 예방 캠페인을 지속해 올해로 18회를 맞았다. 지난달 27일에는 대한치주과학회, 한양여대, 동국제약이 공동으로 평소 치과 방문이 어려운 장애인 대상 ‘사랑의 스케일링’을 진행했다. 성분도복지관 100여 명에게 무료 스케일링과 칫솔질 교육 등을 제공하며 구강 관리의 중요성을 알렸다.
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