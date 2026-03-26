“AI 에이전트로 프론티어 기업 전환하라” 마이크로소프트, M365 코파일럿으로 차별화 가속
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2026년 3월 26일, 마이크로소프트는 코엑스(서울 강남구 소재)에서 ‘인공지능 투어 서울(Microsoft AI Tour Seoul) 2026’ 행사를 개최했다. 마이크로소프트의 핵심 인공지능(AI) 기술인 코파일럿의 신기능을 소개하고, 최근 주목받는 AI 에이전트 활용 방법과 사례를 공유하는 자리였다. 마이크로소프트는 이번 행사에서 프론티어 전환(Frontier Transformation)과 AI 에이전트(Agent)를 핵심 메시지로 내세웠다.
기조연설에 나선 조원우 한국마이크로소프트 대표는 “이제 AI 전환이 도입 여부를 따지는 단계를 지났다”고 단언하며, AI를 어떻게 측정 가능한 비즈니스 성과로 연결하느냐가 핵심이라고 강조했다. 도구를 손에 쥐는 것으로 끝나는 게 아니라, 운영 효율을 극대화하고 조직의 경쟁력을 실질적으로 강화하는 ‘실행 중심의 로드맵’을 그려야 한다는 점을 짚었다.
이어 연단에 오른 스콧 거스리(Scott Guthrie) 마이크로소프트 클라우드 및 AI 부문 수석 부사장은 “기술이 인간의 야망과 일상의 결정 과정 속에 녹아들어야 한다”고 덧붙였다. 그는 “인공지능이 인간의 사고를 대체하는 것이 아니라, 아이디어를 가속화하고 창조를 돕는 증폭제 역할을 해야 한다”고 밝혔다.
프론티어 기업을 가르는 건 “에이전트” 활용 방법
마이크로소프트는 프론티어 기업(Frontier Firm)이라는 개념을 강조했다. AI 도입으로 실질적인 성과를 내는 기업을 가리키는 말이지만, 단순히 AI 솔루션을 들여놓은 수준과는 다르다. 조직 전반에 AI를 촘촘하게 엮어 넣어 업무 방식 자체를 바꿔낸 기업에 가깝다.
세스 패튼(Seth Patton) 마이크로소프트 M365 코파일럿 총괄 매니저는 프론티어 기업의 특징을 세 가지로 제시했다. 첫 번째는 능숙함이다. 특정 부서만의 전용 도구가 아니라 언제 어디서나 쓰이는 범용 도구로 활용한다는 의미다. 두 번째는 협업 유연성으로, 직원과 에이전트가 업무를 함께 나눠 맡는 방식이 대표 사례다. 세 번째는 AI를 통한 가치 증폭이다. 빠른 실험이 학습을 낳고, 학습이 모멘텀을 만들며, 이것이 측정 가능한 사업 성과로 이어지는 선순환 구조다.
마이크로소프트 측 설명에 따르면 전 세계 기업의 90%가 AI를 도입했다고 밝히지만, 재무 성과로 확인하는 기업은 39%에 그친다. 절반 이상의 기업이 여전히 AI를 시험 도입 수준에 머문다는 방증이다.
이에 마이크로소프트는 프론티어 성공 프레임워크(Frontier Success Framework)를 제시했다. 프레임워크는 ▲임직원 경험 강화(Enrich employee experiences) ▲고객 참여 혁신(Reinvent customer engagement) ▲비즈니스 프로세스 재설계(Reshape business processes) ▲혁신 가속화(Bend the curve on innovation) 등 네 가지 요소로 구성된다. 세스 패튼 총괄 매니저는 이 요소들을 동시에 추구하지 않으면 실질적 가치를 창출하기 어렵다고 설명했다.
스스로 일하는 에이전틱(Agentic) AI 개념도 이 프레임워크와 맞닿아 있다. 에이전트는 지시를 받아 정보를 찾아주는 챗봇이 아니다. 목표를 이해한 뒤 여러 데이터를 통합해 복수의 업무를 자율적으로 계획하고 실행하는 시스템이다.
마이크로소프트는 이 구조를 코파일럿 코워크(Copilot Cowork) 시연을 통해 청중에게 직접 보여줬다. 한 직원이 서울 출장을 앞두고 한 줄의 프롬프트를 입력하자, 자리 비움 공지 설정·출장 일정 문서화·팀원과의 회의 예약·세션 데모 요약 이메일 발송·한국 문화 명소 소개 프레젠테이션 제작이 동시에 처리되는 과정이 공개됐다.
모든 작업은 마이크로소프트 365에 포함된 워드(Word)·파워포인트(PowerPoint)·아웃룩(Outlook)·팀즈(Teams)를 넘나들며 병렬로 실행됐다. 시연을 맡은 제이슨 그레고리(Jason Gregory) 마이크로소프트 상품 마케팅 이사는 “코워크가 이 모든 것을 처리하는 동안 나는 칵테일을 마시면 된다”며 코파일럿 코워크의 업무 처리 능력을 강조했다.
공급망 에이전트 시연도 이어졌다. 재고 부족 위험이 감지되면 에이전트가 자동으로 관련 이메일을 취합하고 잠재적 부족 자재를 분류한다. 이어 대체 공급업체를 추천하고 RFQ(견적 요청서)까지 자동으로 생성한다. 제이슨 그레고리 이사는 해당 에이전트를 만든 것이 개발자가 아닌 공급망 담당자 본인이었다는 점을 언급했다. 코드는 한 줄도 없이, 마이크로소프트 코파일럿 스튜디오(Copilot Studio)에서 자연어로 업무 지시를 입력한 것이 전부라고 소개했다.
마이크로소프트가 또 다른 차별화 요소로 강조한 것은 업무 IQ(Work IQ)다. 코파일럿이 데이터 연결에서 나아가 사용자의 업무 패턴·관계망·습관·워크플로우(업무 흐름)까지 파악하는 지능 레이어다. 누가 나의 팀원인지, 어떤 프로젝트에 집중하고 있는지, 본인의 업무 스타일이 어떠한지를 코파일럿이 학습하고 그에 맞는 맞춤형 경험을 제공한다. 쓸수록 더 정교해지는 구조다.
개인화 에이전트 경험에 초점 맞춘 “M365 코파일럿 웨이브 3”
마이크로소프트는 코파일럿 업데이트도 함께 공개했다. 먼저 소개된 것은 ‘마이크로소프트 365 코파일럿 웨이브 3(Wave 3 of Microsoft 365 Copilot)’다. 이번 업데이트는 업무 IQ 기능을 중심으로 워드·엑셀·파워포인트·아웃룩 등 M365 앱에 쌓인 사용자의 개인 업무 맥락을 이해하고, 그 데이터를 토대로 최적의 에이전트 경험을 제공하는 것이 목표다.
핵심 기능으로 꼽힌 것은 코파일럿 코워크(Copilot Cowork)다. 앤스로픽(Anthropic)과 협업해 개발한 기능으로, 사용자가 목표를 입력하면 이메일·일정·문서 등 M365 앱 내 데이터를 통합해 여러 업무를 계획하고 자율 실행하는 구조다. 현재는 프론티어 프로그램 사용자에게 먼저 제공되며, 향후 범위를 확대할 예정이다.
세스 패튼 총괄 매니저는 “코파일럿 코워크는 클로드 코워크(Claude Cowork)의 보안 버전”이라고 설명했다. 앤스로픽 클로드의 코워크 기능을 기업 환경에 맞게 최적화하고, 업무 IQ를 통해 회사 데이터와 연결한 방식이다. 코파일럿이 다중 모델(Multimodel) 아키텍처를 지원하면서 오픈AI의 GPT 모델뿐 아니라 앤스로픽의 클로드 모델도 코파일럿 채팅 안에서 직접 선택 가능한 점도 소개됐다.
M365 코파일럿 웨이브 3에는 팀즈 회의에 참여해 의제를 관리하고 실시간으로 문서를 생성하는 퍼실리테이터(Facilitator) 에이전트, 외부 파트너가 개발한 다양한 에이전트를 하나의 공간에서 활용 가능한 에이전트 스토어(Agent Store), 비개발자도 자연어만으로 커스텀 에이전트를 만들 수 있는 에이전트 빌더(Agent Builder) 등이 포함된다.
2026년 5월 1일에는 엔터프라이즈 시장을 겨냥한 마이크로소프트 365 E7(프론티어 스위트)도 출시된다. 기존 M365 E5 서비스에 코파일럿과 에이전트 365를 하나로 묶은 통합 엔터프라이즈 패키지다. 기존에는 생산성 도구(M365)·AI 어시스턴트(코파일럿)·보안 솔루션을 각각 구매하고 별도로 통합해야 했지만, 프론티어 스위트는 이를 단일 패키지로 압축했다.
프론티어 스위트에는 엔트라(ID 관리)·디펜더(위협 방어)·인튠(장치 관리)·퍼뷰(데이터 보호) 등이 모두 포함된다. AI 활용이 늘어날수록 보안 위험도 커질 수 있다는 우려에 대한 마이크로소프트 나름의 답이다. 스콧 거스리 부사장은 “조직이 프론티어 전환을 실행하는 데 필요한 모든 역량을 하나의 요금제로 가져왔다”고 설명했다. 세스 패튼 GM도 “마이크로소프트의 핵심 기능이 하나의 요금제에 집약된다”고 덧붙였다.
MS가 AI 신뢰 생태계 구축하는 데 앞장설 것
마이크로소프트는 한국 시장의 중요성을 언급하며 장기적인 국가 경쟁력 강화를 위한 투자를 아끼지 않겠다고 약속했다. 누적 AI 도입률 81.4%, 272만 명 이상이 활동하는 개발자 커뮤니티, 제조·금융·의료·유통에 걸친 탄탄한 산업 생태계 등이 근거로 제시됐다.
마이크로소프트는 엘리베이트(Microsoft Elevate) 프로그램도 강조했다. 교육기관과 비영리 단체를 잇는 글로벌 이니셔티브로, 2025년 기준 약 200만 명에게 AI 교육을 제공했다. 부산 데이터센터 아카데미를 통한 지역 인재 양성도 지속 가능한 생태계 구축의 일환이다.
디지털 주권 보호에 대한 약속도 빠지지 않았다. 마이크로소프트는 2026년 2월 뮌헨 안보회의에서 출범한 트러스티드 테크 얼라이언스(Trusted Tech Alliance)의 창립 멤버로 참여해 보안과 프라이버시 보호를 위한 5대 핵심 원칙 준수를 공개 선언했다. AI가 아무리 뛰어나도 신뢰를 잃으면 채택하지 않는다는 인식이 배경에 깔려 있다.
스콧 거스리 부사장은 “마이크로소프트는 보안 및 프라이버시 보호를 위한 핵심 원칙을 준수하며, 한국 기업들이 데이터 유출 걱정 없이 안심하고 혁신을 이어갈 수 있는 신뢰 생태계를 구축하는 데 앞장서겠다”고 말했다.
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