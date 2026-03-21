“하루 몇 번 먹었나 보니”…이 음식, 심장·뇌졸중 위험 67%↑

오늘 무심코 먹은 시리얼과 탄산음료 한 캔이 심혈관 건강에 영향을 줄 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 감자칩, 냉동식품, 가공육 등 ‘초가공식품’을 많이 먹을수록 심장질환과 뇌졸중 위험이 크게 높아지는 것으로 나타났다. 단순히 칼로리나 식단의 질 문제가 아니라, ‘가공 방식 자체’가 독립적인 위험 요인일 수 있다는 분석이다.
미국심장학회(ACC)에 따르면 초가공식품 섭취량과 심혈관 질환 발생 위험을 분석한 결과, 하루 평균 약 9.3회 섭취한 그룹은 1.1회 수준으로 섭취한 그룹보다 심근경색·뇌졸중·심혈관 사망 위험이 67% 더 높은 것으로 나타났다.
이번 연구 결과는 최근 국제 학술지 ‘JACC: Advances’에 게재됐다.
● 하루 한 번 늘 때마다 위험도 5%씩 증가
연구는 미국 성인 6814명을 대상으로 진행됐다. 참가자들은 평균 45~84세로, 기존 심혈관 질환이 없는 상태에서 식습관과 건강 상태를 장기간 추적 관찰했다.
그 결과 초가공식품 섭취량이 많을수록 위험이 단계적으로 증가하는 경향이 확인됐다.
특히 하루 섭취량이 1회 늘어날 때마다 심혈관 사건 발생 위험이 약 5% 이상 증가하는 것으로 나타났다.
연구진은 “섭취량이 많을수록 위험이 급격히 증가할 뿐 아니라, 적은 양에서도 누적 효과가 나타났다”고 설명했다.
● “하루 9회? 사실상 일상 식단”
다만 ‘하루 9회 섭취’라는 기준은 생각보다 높은 수치가 아닐 수 있다.
초가공식품에서 말하는 1회 제공량은 탄산음료 한 캔, 과자 한 봉지, 식빵 한 조각, 가공육 한 끼 분량 등 비교적 작은 단위다.
즉 아침에 시리얼과 식빵을 먹고, 점심에 가공육이 포함된 식사를 하고, 간식으로 과자나 음료를 섭취할 경우 하루 5~7회 이상은 쉽게 도달할 수 있는 수준이다.
이번 연구에서 주목되는 점은 ‘식단의 질’을 보정해도 결과가 유지됐다는 것이다.
연구진은 총 섭취 칼로리, 식단 구성, 당뇨·고혈압·비만 등 주요 위험 요인을 모두 고려해 분석했지만, 초가공식품 섭취와 심혈관 질환 위험 간의 연관성은 크게 달라지지 않았다.
이는 단순히 많이 먹어서가 아니라 “가공된 방식 자체가 인체에 영향을 미칠 수 있다”는 의미다.
● 왜 위험할까…“염증·대사 이상 영향 가능성”
초가공식품은 일반적으로 당류·지방·나트륨 함량이 높고 식이섬유는 적으며 첨가물과 가공 공정을 거친 식품이다.
이러한 특성이 체중 증가뿐 아니라 염증 반응, 내장지방 증가, 대사 이상과 연결될 수 있다는 것이 기존 연구들의 공통된 분석이다.
다만 이번 연구에서는 정확한 생물학적 기전까지 직접 규명되지는 않았으며, 관련 메커니즘은 추가 연구가 필요하다고 연구진은 밝혔다.
연구를 주도한 아미어 하이다르(Amier Haidar) 박사는 “초가공식품은 간편한 식사 옵션처럼 보이지만, 심혈관 건강에 부정적인 영향을 줄 수 있다”며 “섭취를 줄이고 식품 라벨을 확인하는 습관이 중요하다”고 말했다.
전문가들은 가공식품을 완전히 배제하기보다 통곡물, 견과류, 채소·과일, 최소 가공 식품 위주의 식단으로 전환하는 것이 현실적인 대안이라고 조언한다.
● “관찰 연구”…인과관계는 추가 검증 필요
다만 이번 연구는 식습관을 기반으로 한 관찰 연구로, 초가공식품이 심혈관 질환을 직접 유발한다고 단정하기는 어렵다.
또 섭취량이 자가 보고 방식으로 측정된 점도 한계로 지적된다.
그럼에도 연구진은 “초가공식품과 심혈관 질환 간의 연관성은 다양한 연구에서 반복적으로 확인되고 있다”고 설명했다.
논문 출처
Amier Haidar et al.
Association Between Ultraprocessed Food Consumption and Cardiovascular Disease Risk
JACC: Advances (2026)
https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2025.102516
최현정 기자 phoebe@donga.com
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