동국대학교, 동아닷컴, 아이티동아, ‘스타트업 글로벌 홍보 프로그램’ MOU 체결… 우수 스타트업 해외진출 돕는다
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동아닷컴 및 아이티동아와 동국대학교 서울RISE사업단 캠퍼스타운센터가 19일, 스타트업 글로벌 홍보 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식은 동아일보 충정로 사옥에서 진행됐으며, 신석호 동아닷컴 대표, 강덕원 아이티동아 대표, 전병훈 동국대 서울RISE사업단 부단장 외 주요 관계자가 참석했다.
유망한 국내 스타트업의 해외시장 진출을 돕는 이 프로그램은, 국내 스타트업의 최신 정보나 소식 등을 취재, 보도 및 영문번역 후 개재하여, 전 세계 독자가 각 국의 검색엔진(구글 등)을 통해 해당 영문 뉴스를 검색, 열람할 수 있도록 한다.
동아닷컴과 아이티동아는 이 프로그램을 지난 2024년부터 운영하며, 전국 스타트업/창업 지원 유관기관을 비롯해, 액셀러레이터(AC) 및 벤처캐피탈(VC), 각 대학 창업지원단 등과 업무 협약을 맺었다. 현재까지 서울경제진흥원(SBA), 전국 창조경제혁신센터협의회, 엔슬파트너, 킬사글로벌, 서울과학기술대학교 등이 참여하고 있다.
한편, 동국대학교 서울RISE사업단 캠퍼스타운센터는 서울시가 추진하는 캠퍼스타운 사업의 운영 주체로, 2017년 단위형 사업을 시작으로 종합형·창업형 사업을 이어오며 9년 간의 창업 지원 노하우를 축적해왔다.
2023년 ‘스케일업 D코리아’, 2024년 ‘메타버스·가상융합기술 창업지원 프로그램’ 등을 잇달아 운영해, 2년 연속 서울캠퍼스타운사업 ‘우수사례 대학’으로 선정됐다. 올해에는 ‘HAI(Human-centered AI) 스타트업 타운’이라는 새로운 창업 지원 체계를 가동했다. 이는 ‘ABCD’ 즉 ‘인공지능’, ‘바이오메디’, ‘케어테크’, ‘디지털 문화 콘텐츠’ 등 4대 특화 분야를 중심으로 청년 창업기업을 집중 육성하는 사업이다.
이에 3사는 이번 업무 협약을 통해 협업 관계를 공식화하고, 특히 스타트업의 해외시장 진출을 돕는 글로벌 홍보 분야로 지원 범위를 확장하기로 합의했다.
협약의 핵심은 동국대 캠퍼스타운센터 입주 스타트업에 대한 글로벌 홍보 지원의 체계화다. 아이티동아는 IT 및 스타트업 전문 언론 매체로서, 보유한 미디어 역량과 취재력, 네트워킹을 활용해 동국대 기반 우수 스타트업의 해외 홍보 콘텐츠 제작을 담당하며, 동아닷컴은 이 콘텐츠를 영문 번역해 국내 및 해외 검색엔진 등에 송출, 등록한다.
협약식에 참석한 전병훈 동국대 서울RISE사업단 부단장은 “우리 대학 서울RISE사업단 캠퍼스타운센터는 학내 다른 창업 프로그램과 연계해 시너지를 창출하고, 서울을 넘어 국가의 미래 산업을 이끌 인재와 우수한 글로벌 스타트업을 양성하는데 기여하겠다”며, “이번 글로벌 홍보 프로그램 협업을 통해, 캠퍼스타운 입주기업의 글로벌 진출 역량을 한층 높일 수 있을 것”이라 말했다.
신석호 동아닷컴 대표는 “최근 개최된 CES 2026(미국)이나 MWC 2026(스페인) 현장에서도 국내 우수한 스타트업의 활약이 두드러진 만큼, 전 세계 대상의 글로벌 홍보는 국내 기업의 해외시장 진출에 큰 도움이 될 것”이라며, “’K-스타트업’의 우수함을 전 세계에 알리는데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
강덕원 아이티동아 대표도 “비즈니스 일선에서 많은 스타트업과 대면하며 글로벌 홍보의 필요성을 절감하고 있다. 국내 우수 스타트업이 해외시장에서도 활약할 수 있도록 정확하고 세밀하게 취재, 보도하겠다”고 전했다.
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