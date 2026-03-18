서울대학교 공과대학, 제2회 ‘서울대 로보틱스 데이’ 성료

서울대학교 공과대학(이하 서울공대)은 최근 관악캠퍼스에서 제2회 ‘서울대학교 로보틱스 데이(SNU Robotics Day)’를 성황리에 개최했다고 밝혔다.
재작년 12월에 이어 올해 두 번째로 열린 로보틱스 데이는 서울대 로봇 연구자들이 한자리에 모여 최신 로봇 기술을 공유하는 공개 행사다.
오전에는 서울대에서 로봇을 제작·연구·활용하는 공학자들이 로보틱스(Robotics, 로봇의 설계와 작동에 소요되는 모든 과학적 요소) 연구 성과와 로봇 데모를 발표했으며, 오후에는 한·미 로봇 석학들이 강연과 대담을 펼치는 ‘로보틱스 글로벌 포럼’이 열렸다.
서울대 연구자 81명은 이날 발표와 포스터, 데모를 통해 개발 중인 다양한 로봇을 선보였다. 방학 기간임에도 학생과 기업인, 일반인 등 250여 명이 참석해 최신 로봇 기술에 관심을 보였다.
행사의 특별 연사로 참석한 미국의 로봇 석학 헨릭 크리스텐슨(Henrik Christensen) UC샌디에이고(UC San Diego) 석좌교수는 서울대 학생들의 로봇 시연을 살펴보고 질문하는 등 관심을 보였다. 그는 “오늘 본 서울대 학생들의 로봇이 매우 훌륭했다”며 “유럽과 한국의 학생들이 프로젝트 기반의 수업을 함께 수강하는 방학 프로그램을 개발하는 등 양교 간 협력 기회가 마련되길 기대한다”고 말했다.
오후에 열린 로보틱스 글로벌 포럼은 이인아 서울대 뇌인지과학과 교수의 강연으로 시작했다. 이 교수는 인간 뇌구조와 로봇의 기능을 비교하며 차이를 설명했다. 조규진 서울대 기계공학부 교수는 “뇌과학 연구가 로봇 연구자들에게 큰 영감으로 작용할 뿐 아니라, 실제 로봇 개발에 도움을 주고 있다”고 덧붙였다.
두 번째 강연자로 나선 조규진 교수는 카네기멜론대학교(Carnegie Mellon University)의 사례를 언급하며 “로봇 혁신의 과정에서 항상 세계적인 대학의 역할이 컸다”고 설명했다. 이어 “서울대 연구실에서 시작된 창의적인 아이디어가 논문으로 끝나지 않고, 실제로 사용할 수 있는 로봇으로 발전할 수 있도록 서울대 로보틱스연구소가 랩투마켓(lab-to-market)의 거점 역할을 수행할 계획”이라고 밝혔다.
이어 김영오 서울대 공과대학장, 김진오 한국AI로봇산업협회장, 배순민 KT AI 퓨처랩장이 축사를 전했다. 김영오 학장은 “우리의 미래를 책임진다는 생각으로 로봇 연구에 임해주길 바란다”고 밝혔고, 김진오 회장은 “로봇은 기업과 학교뿐 아니라 여러 분야의 협업을 통해서만 발전할 수 있다”며 협력의 필요성을 강조했다. 배순민 랩장은 “로봇은 AI가 물리적인 세상과 접촉하는 방식이며, 로봇을 통해 비로소 AI의 가능성이 실현될 수 있다”고 말했다.
마지막으로 진행된 ‘한·미 로봇 석학 대담’에서는 헨릭 크리스텐슨 교수와 박종우 서울대 기계공학부 교수가 로봇의 미래를 주제로 토론했다. 크리스텐슨 교수는 약 20여 년간 미국 국가 로봇 전략의 최고 책임자로 활동하며 4년에 한 번씩 로드맵을 편찬한 바 있다.
크리스텐슨 교수는 “일론 머스크가 금방이라도 가정에서 휴머노이드를 사용하는 시대가 올 것처럼 말하는 것은 잘못”이라고 꼬집으며, 미국 국가 로드맵의 제안에 따르면 현재 제한된 환경에서만 사용되는 로봇을 2028년 이후에는 보다 일반화된 환경에서 활용할 수 있을 것이라고 전망했다. 아울러 ”로봇이 충분한 안전성을 갖추고 사람의 인건비보다 저렴한 노동력이 되어야 사회에서 보편적으로 활용될 것“이라며 ”로봇을 통해 AI를 전기처럼 사용하는 사회가 되는 것이 최선의 전망“이라고 밝혔다.
또한 로봇 적용 분야에 대한 질문에는 “실제 세상에 나가보면 병원이든 공장이든 로봇으로 문제를 풀어야 할 곳이 너무나 많다”며 “‘인간을 위한 로봇’을 설계하는 데 방점을 두고 꿈을 펼치길 바란다“고 조언했다.
행사를 주최한 조규진 교수는 ”이번 로보틱스 데이를 통해 우리 대학이 고민하고 있는 로봇 발전 방향이 세계 학계의 보편적인 전망과 함께 간다는 것을 확인했다”며 “급격히 높아진 사회적 관심에 일희일비하지 않고, 좋은 로봇을 설계하는 창의적인 공학자들을 양성하는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.
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