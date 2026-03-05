기쁨병원, 복지부 주관 ‘달빛어린이병원’ 지정…이달부터 소아 야간·휴일 진료 시행

서울 서초구 기쁨병원(병원장 강윤식)이 보건복지부와 지자체가 주관하는 ‘달빛어린이병원’으로 공식 지정되어, 3월부터 소아청소년과 야간 및 휴일 진료를 시행 중이라고 밝혔다.
‘달빛어린이병원’은 증상이 경미하지만 보호자가 판단하기 어려워 응급실을 찾는 소아 환자들이, 평일 야간이나 휴일에도 응급실 대신 전문 의료기관에서 체계적인 진료를 받을 수 있도록 정부가 운영하는 제도다.
이번 지정에 따라 기쁨병원은 365일 연중무휴로, 평일과 휴일 구분 없이 오전 8시 30분부터 자정까지 소아청소년과 전문의 4인이 순환 당직 체계로 진료를 담당한다.
기쁨병원은 서초구 내 지역응급의료기관으로서 필요시 수액 치료와 입원이 가능한 체계를 갖추고 있다. 또 소아외과 전문의와 비뇨의학과 전문의를 통해 소아 전문 수술까지 연계할 수 있다. 이는 일부 대학병원에서만 가능하던 소아 진료·수술·입원의 원스톱 체계를 지역 거점 병원 수준에서 구현한 사례라고 한다.
강윤식 병원장은 “달빛어린이병원으로 지정될 수 있었던 것은 무엇보다 의료진의 헌신과 지역 사회가 보내준 신뢰 덕분”이라며 “늦은 밤이나 휴일에 아이가 아프더라도 보호자분들이 안심하고 찾을 수 있는 지역 사회의 든든한 의료 동반자가 되겠다”고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
