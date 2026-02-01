쑤시고 찌르는 듯한 관절 통증 완화엔… 체내 흡수 잘되는 ‘소 연골 콘드로이친’

찬바람만 살짝 닿아도 무릎, 허리, 손가락 마디까지 다 쑤시고 아파 외출하기가 겁난다. 한 번 일어나려면 뭔가를 짚고 기대야 겨우 설 수 있다는 노년층이 많다. 관절은 뼈와 뼈 사이에서 충격을 흡수하고 움직임을 부드럽게 하는 역할을 하는데 노화로 연골이 닳고 관절액이 줄어들면 이 완충 기능이 급격히 떨어져 작은 움직임 하나에도 통증과 불편이 따른다.
흡수 빠른 소연골 콘드로이친, 관절 통증 36% 줄여
추운 겨울엔 병원에 가는 것조차 부담스러워 통증이 있어도 파스나 찜질로 버티며 치료를 미루는 경우가 많다. 이 상태가 계속되면 반복적인 염증과 부종으로 관절 안에 물이 차는 ‘활액막염’이 잦아지고 통증이 만성화되기 쉽다. 증상이 더 진행돼 연골이 거의 닳아 없어지면 뼈끼리 직접 마찰하게 되면서 뼈 조직 일부가 손상돼 괴사로 이어질 수 있다.
문제는 한 번 닳기 시작한 연골은 자연적으로 거의 회복되지 않는다는 사실이다. 그래서 연골이 닳기 전부터 혹은 통증이 시작된 초기부터 연골의 핵심 성분을 외부에서 보충해 주는 것이 중요하다. 콘드로이친은 연골의 3분의 1을 차지하는 핵심 성분으로 관절의 마찰을 줄이고 탄성을 유지시켜 연골 손상을 늦춰준다. 주로 해양 생물이나 가축의 연골에서 채취하는 콘드로이친은 원료에 따라 그 효과가 다르다. 특히 소 연골에서 추출한 콘드로이친은 사람의 연골 구조와 매우 유사한 분자구조를 가지고 있어 체내에서 더 잘 인식되고 쉽게 분해돼 흡수가 더 빠르고 효율적이다.
소 유래 콘드로이친의 체내 흡수 시간은 2.4시간으로 상어 유래(8.7시간)에 비해 약 4배 더 빠른 속도를 보였다. 빠른 흡수는 염증 부위에 신속히 도달해 염증을 줄이고 통증을 빠르게 완화해준다. 무릎 골관절염 환자에게 1년간 소 유래 콘드로이친을 섭취하게 한 결과 무릎 통증 지수가 36% 감소했고 3개월 섭취 후에도 통증 감소와 무릎 기능 개선 효과가 지속됐다.
흡수 빠른 소 연골 콘드로이친으로 관절 건강 개선
콘드로이친은 체내에서 스스로 합성되지 않으며 70대가 되면 거의 소멸하므로 나이 들수록 반드시 외부로부터 보충해줘야 한다. 뮤코다당단백에는 연골 염증을 줄여주는 글루코사민, 윤활유 역할을 하는 히알루론산, 연골의 마모 속도를 줄이고 통증을 완화하는 콘드로이친이 들어 있다. 뮤코다당단백 콘드로이친은 효소 분해 과정을 거쳐 분자 크기를 잘게 쪼개 흡수율을 높였으며 항산화력도 돼지 연골에 비해 5배 높다. 기능성 소재 소 연골에서 추출한 뮤코다당단백 콘드로이친의 인체적용시험 결과 섭취 70일 만에 △무릎 관절 통증과 퇴행성관절염 환자의 건강 정도를 평가하는 △WOMAC 총점 △WOMAC 계단 내려가기 △WOMAC 신체적 기능 등 4가지 항목에서 개선 효과를 증명했다. 소 연골 콘드로이친 1200㎎으로 관절·연골 관리하자
소 연골 콘드로이친 1200㎎을 주원료로 관절과 연골 건강을 집중적으로 관리할 수 있는 건강기능식품이 출시됐다. jw중외제약의 ‘편한관절 뮤코다당단백 콘드로이친1200’은 소 연골 유래 뮤코다당(콘드로이친 황산) 단백을 하루 권장량 기준으로 담은 제품이다. 여기에 뼈 형성에 필요한 망간과 뼈의 무기질 흡수를 돕는 비타민 D를 더해 관절·연골·뼈 건강을 종합적으로 고려했다. 제품은 △관절 사용량이 많은 중장년층 △무릎 사용량이 많거나 움직임이 많은 사람 △평소 관절 유연성 관리가 필요한 사람에게 권한다. jw중외제약 편한관절 뮤코다당단백 콘드로이친1200은 추워진 날씨로 관절 관리에 신경 쓰는 분들을 위해 4개월분을 구매하는 고객에게 2개월분을 추가로 드린다.
