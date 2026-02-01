오가노이드사이언스, 서울아산병원에 세포처리시설 개소 [헬스케어 소식]

오가노이드 기반 재생치료제 기업 오가노이드사이언스(각자대표 유종만·오상훈)가 서울아산병원 아산생명과학연구원 융합연구관에 병원 기반 세포처리시설 ‘오닉스바이오파운드리 AMC’를 공식 개소하고 본격적인 운영에 들어갔다.
지난 6일 열린 개소식에는 박승일 서울아산병원장, 김태원 아산생명과학연구원장, 신동명 세포치료센터 소장을 비롯해 오상훈 오가노이드사이언스 대표 등 병원과 기업 관계자들이 참석해 병원-기업 협력 기반 연구 인프라 구축의 의미를 공유했다.
이번에 문을 연 오닉스바이오파운드리 AMC는 오가노이드사이언스가 추진 중인 병원 기반 위탁연구개발생산(CRDMO) 플랫폼의 핵심 거점이다. 첨단바이오의약품법 등 관련 법규에 따른 임상 연구를 체계적으로 지원하도록 설계됐으며 기존 제조 센터와의 연계를 통해 신속한 첨단바이오의약품 개발이 가능하도록 구축됐다.
특히 이 시설은 임상 현장인 병원 내부에 위치해 있다는 점에서 차별성을 갖는다. 연구자가 개발한 세포 기반 치료제를 연구용 또는 임상용 형태로 직접 생산할 수 있을 뿐 아니라 의료진과 실시간으로 논의하며 개발 전략을 조정할 수 있어 연구 성과를 임상 단계로 빠르게 연결하는 중개 연구 환경을 구현했다는 평가다. 실험실 수준의 데이터가 임상 연구로 이어지는 과정에서 발생할 수 있는 시간적·구조적 단절을 최소화하는 것이 핵심 전략이다.
오가노이드사이언스는 이러한 병원 기반 CRDMO 모델을 통해 연구-임상-제조를 유기적으로 연결하고 개발 효율성과 성공 가능성을 동시에 높인다는 구상이다. 병원 내에서 임상적 피드백을 즉각 반영할 수 있는 구조는 세포 치료제와 오가노이드 치료제처럼 고도의 정밀성과 안전성이 요구되는 분야에서 특히 강점으로 작용할 것으로 기대된다.
오상훈 대표는 “세계적 수준의 임상 역량을 갖춘 서울아산병원 내에 치료제 생산 시설을 구축한 것은 연구와 의료 임상을 유기적으로 연결하는 신약 개발의 중요한 이정표”라며 “이러한 최적의 시스템에서 창출될 임상 성과는 신약 개발을 넘어 국내 첨단 바이오산업의 글로벌 경쟁력을 높이는 원동력이 될 것”이라고 말했다.
오가노이드사이언스는 앞으로 오닉스바이오파운드리 AMC를 기반으로 병원 연구진과의 공동 연구와 기술 협력을 확대하고 오가노이드 및 세포 기반 정밀 의학 분야에서 선도적 입지를 구축해 나갈 계획이다.
