청소년 70%, 소셜네트워크 이용… 절반은 매일 접속하기도

“학교 친구들이 급식을 안 먹고 굶기 시작했어요. 소셜네트워크서비스(SNS)에서 ‘연예인 뼈말라(뼈만 남은 수준의 몸) 다이어트’가 유행하면서 나타난 현상입니다.”
5일 서울 성북구 서울시청자미디어센터에서 고등학교 3학년 김모 양은 SNS상에 퍼진 거식증을 미화하며 마른 몸에 집착하는 ‘프로아나(pro-anorexia)’ 현상이 현실에 미치는 영향을 이같이 지적했다. 인스타그램, 틱톡, 유튜브 등 평소 하루 최대 4시간 SNS를 사용한다는 김 양은 “굶다 쓰러져 응급실에 실려간 친구도 있었다”라며 “SNS가 정신뿐 아니라 신체적인 문제까지 일으키고 있는 것”이라고 말했다.
이날 방송미디어통신위원회는 ‘아동·청소년의 SNS 사용 관련 열린 간담회’를 열었다. 호주가 지난해 12월 16세 미만 아동·청소년의 SNS 계정 개설을 금지한 이후 각국에서 비슷한 움직임이 확산되고 있는 가운데, 중·고등학생들의 의견을 직접 듣기 위해 마련된 자리다. 성평등가족부의 청소년 정책참여기구인 ‘청소년특별위원회’와 ‘대한민국 청소년기자단’ 등에서 12명의 청소년이 참여했다.
한국언론진흥재단이 2025년 발표한 ‘10대 청소년 미디어 이용 조사’에 따르면 우리나라 청소년의 SNS 이용률은 70.1%에 달하며 이 중 약 절반 가량인 48.8%는 SNS에 매일 접속하는 상시 이용자다. 김종철 방미통위 위원장은 “미디어 과의존에 대한 우려가 전세계적으로 커지고 있는 것이 사실”이라면서도 “당사자들의 의견을 수렴해 종합 대책을 고민하겠다”라고 말했다.
신중한 검토가 필요하다는 의견도 있다. 고2 심모 군은 “전면 금지 시 표면적으로는 안전해보일지라도 우회 가입, 나이 속임 등 잠재적 위험이 더 커질 수 있기 때문에 청소년들의 사용 행태와 환경을 이해한 보완적인 정책이 만들어졌으면 한다”고 말했다.
