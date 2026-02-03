구광모 주문 ‘새로운 혁신’…LG, 신물질 개발 돕는 AI 특허 확보

AI 연구 동료 핵심기술 특허 등록…신소재·신약 연구 주도권
신물질 연구개발 과정 전체 지식재산권으로…진입장벽 구축
LG AI연구원이 신소재·신약 개발을 돕는 인공지능(AI) 기술에 대한 핵심 특허를 등록, AI 기반 연구개발(R&D) 분야에서 기술 주도권 확보에 나섰다.
LG AI연구원은 신소재 및 신약 개발을 지원하는 ‘AI 연구 동료(AI Co-Scientist)’의 핵심 기술인 ‘엑사원 디스커버리(EXAONE Discovery)’에 대한 특허 등록을 최근 완료했다고 3일 밝혔다. 이 특허는 신물질 연구개발 전 과정을 포괄적으로 보호하는 내용으로, AI를 활용한 연구 방식 자체를 지적재산으로 묶은 것이 특징이다.
엑사원 디스커버리는 논문과 특허 문서, 분자 구조, 이미지 등 다양한 형태의 멀티모달 데이터를 AI가 분석해 유망 후보 물질을 발굴하고 실험 설계까지 지원하는 플랫폼이다. 기존 연구 방식 대비 후보 물질 탐색과 검증에 드는 시간을 대폭 단축할 수 있다.
이번에 등록된 특허(등록번호 제2869378호)는 비정형 문서에서 분자 구조를 스스로 읽어내고 연구자의 질의에 따라 실험 설계와 신물질 예측까지 수행하는 일련의 방법론과 시스템 전체를 포괄한다.
특히 이번 특허는 단순한 알고리즘 개선을 넘어 데이터 분석부터 최종 물질 예측까지의 연구개발 프로세스 전체를 청구항에 명시했다. 이는 경쟁사가 유사한 AI 모델을 개발하더라도 LG의 시스템 구조를 우회하기 어렵게 만든 ‘길목 특허’로 평가받는다. 연구자가 AI와 대화하며 편리하게 결과를 도출하는 시스템을 구축하려면 LG와의 특허 사용 계약이 필수적이기 때문에 강력한 독점적 권리 장벽을 구축한 셈이다.
LG AI연구원 관계자는 “이번 특허는 단순한 기술 성과를 넘어 AI 기반 연구개발 방식 자체에 대한 독점적 권리 장벽을 구축한 사례”라며 “기존 성공 방식을 뛰어넘는 혁신을 기술과 제도로 동시에 실현했다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.
엑사원 디스커버리의 위력은 이미 현장에서 입증되고 있다. 화장품 소재 개발의 경우, 기존에 구조 설계부터 물성 시험까지 22개월이 소요되던 검토 과정을 단 하루 만에 완료하는 성과를 거뒀다. LG생활건강은 이를 통해 발굴한 신물질 기반의 화장품 출시를 앞두고 있으며, 향후 배터리, 반도체, 신약 등 고도의 전문성이 필요한 분야로 적용 범위를 넓혀 산업 판도를 바꾸는 ‘화학 에이전틱 AI’로 육성할 계획이다.
이번 성과는 구광모 (주)LG 대표가 신년사를 통해 강조한 ‘기존 성공 방식을 뛰어넘는 새로운 혁신’의 구체적인 실천 사례로 풀이된다. LG AI연구원은 2022년부터 현재까지 국내외에서 총 573건의 특허를 출원하며 독자적인 AI 기술 자산 보호에 역량을 집중해 왔다.
유경재 LG AI연구원 IP 리더는 “AI 모델의 성능 지표는 시간이 흐르면 잊힐 수 있지만, 핵심 프로세스 특허 선점은 기술을 법적으로 영구히 보호받는 길”이라며 “글로벌 AI 경쟁의 새로운 표준을 제시해 국가 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다”고 강조했다.
댓글 0