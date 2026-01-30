다쏘시스템, ‘3D익스피리언스 월드’ 개최… 창조·혁신 AI로 풀어낸다

솔리드웍스·3D익스피리언스 사용자 위한 글로벌 행사
젠슨 황 등 세계적 연사 참여, AI 기반 혁신 논의
3D 유니버스와 통합 AI 비전 공개
차세대 설계·제조 트렌드 한눈에 제시
다쏘시스템은 오는 2월 1일부터 4일까지 미국 휴스턴에서 ‘3D익스피리언스 월드 2026(3DEXPERIENCE World 2026)’을 개최한다고 30일 밝혔다. 이번 행사는 솔리드웍스(SOLIDWORKS)와 3D익스피리언스(3DEXPERIENCE) 사용자 커뮤니티를 위한 연례 포럼으로, 설계부터 제조까지 산업 전반의 혁신 방향을 조망한다.
행사에는 젠슨 황 엔비디아 CEO, 발명가이자 해커로 알려진 파블로스 홀만, 엔지니어링 인플루언서 제이 보글러(“엔지니지”) 등 다양한 연사가 참여한다. 이들은 인공지능(AI), 가상 설계, 창의적 문제 해결 등 미래 산업을 주제로 강연을 진행한다.
다쏘시스템은 지난해 선보인 ‘3D 유니버스(3D UNIV+RSES)’를 중심으로, 보조형·예측형·생성형 AI를 결합한 통합 AI 비전을 발표할 예정이다. 이를 통해 설계, 시뮬레이션, 제조, 데이터 관리 등 전 과정에서 효율성과 지속가능성을 높이는 방안을 제시한다.
파스칼 달로즈 다쏘시스템 CEO, 마니쉬 쿠마 솔리드웍스 CEO 겸 R&D 부문 부사장, 지안 파올로 바씨 CRE 부사장이 기조 발표를 맡는다. 행사에서는 기술 교육 세션, 인증 프로그램, 사용자 밋업(Meet-up), 학생 디자인 경진대회(AAKRUTI) 등 다양한 프로그램이 운영된다. 3D익스피리언스 플레이그라운드에서는 몰테니그룹, 웨스트우드 로보틱스, 싸이오닉, 스팍스 하키 등 여러 기업의 신제품과 스타트업 솔루션이 전시된다.
마니쉬 쿠마 솔리드웍스 CEO는 “인공지능은 반복 업무를 줄이고 창의성과 혁신에 더 많은 시간을 확보하게 한다. 3D익스피리언스 월드 2026에서는 800만 명의 사용자를 위한 AI 기반 솔루션과 제품 개발의 진화를 소개할 것”이라고 말했다.
댓글 0